HDD Seagate Desktop Drive da 8TB: 52% di sconto su Amazon è prezzo WOW

C’è tutto lo spazio che serve per il backup di contenuti e documenti, ma anche per contenere file di grandi dimensioni come giochi, progetti e quant’altro: il disco fisso esterno da ben 8TB della gamma Seagate Desktop Drive in offerta oggi su Amazon è proposto al prezzo di 121,99 euro invece dei consueti 254,99 euro. Lo sconto è del 52% e capite bene come sia un’occasione da non lasciarsi sfuggire per chi è alla ricerca di una soluzione avanzata da dedicare allo storage.

HDD Seagate Desktop Drive da 8TB in sconto

Ottima per la casa, l’ufficio o l’università, l’unità desktop di Seagate offre un sistema di memorizzazione desktop di 8TB per foto, film, musica e tanto altro. Facile esecuzione del backup del contenuto del computer. Non serve installare o configurare software o hardware per Windows: basta lasciarla collegata e accedere al contenuto memorizzato in base alle esigenze.

Vengono forniti un cavo USB 3.0 da 46 cm e un alimentatore da 18 W e potrete godere di una massima tranquillità a lungo termine con due anni Rescue Services Data Recovery Services inclusi disponibile in esclusiva su Amazon. Che siate alla ricerca di un hard disk per salvare i documenti di lavoro, le foto delle vacanze o qualsiasi altra tipologia di contenuto, quello da 8TB di Seagate oggi acquistabile su Amazon con il 52% di sconto sul prezzo di listino rappresenta un’ottima scelta da non lasciarvi sfuggire.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.