HDD WD Elements Portable da 4TB scontato di ben 50€ su Amazon

Tra i dispositivi più gettonati per conservare i vostri contenuti più importanti, spiccano gli Elements Portable di Western Digital e oggi Amazon offre il modello da 4TB a soli 110 euro (uno sconto del 31%), il che comporta un risparmio notevole di ben 50 euro rispetto al prezzo originario.

Offerta imperdibile su WD Elements Portable 4TB su Amazon

La linea Elements Portable di Western Digital comprende una vasta gamma di modelli, con capacità che vanno da 500 GB a 5 TB. L’unità da 4TB rappresenta una scelta ideale per chi necessita di ampio spazio di archiviazione a un costo altamente competitivo. Il termine “portable” fa riferimento alla sua facilità di trasporto, grazie alle dimensioni compatte (11.05 x 8.2 x 2.08 cm) e al peso leggero (235,87 grammi).

Su uno dei lati, troviamo la porta USB 3.0 e un LED di stato, mentre sui quattro angoli della parte inferiore sono presenti piccoli piedini antiscivolo in gomma. La custodia in plastica, robusta e resistente agli urti, racchiude un hard disk da 2,5 pollici. Sebbene il dispositivo sia compatibile anche con porte USB 2.0, con prestazioni inferiori, è consigliabile utilizzarlo con una porta USB 3.0 per ottenere le massime performance.

Il WD Elements Portable da 4TB è già preformattato con il file system NTFS, compatibile con Windows 11, 10, 8.1 e 7. Come già accennato, è possibile acquistarlo su Amazon al prezzo di 110 euro. Attualmente, è tra i prodotti più venduti nella categoria degli hard disk esterni e offre una delle migliori offerte sul mercato in termini di rapporto qualità-prezzo per una tale capacità di archiviazione. Le consegne sono rapide e gratuite per i clienti Prime e con Cofidis potreste anche dilazionare il pagamento i comode rate a tasso zero.