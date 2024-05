Apple vuole lanciare un Mac con touchscreen

Nel futuro di Apple, neppure troppo lontano, potrebbe esserci un Mac dotato di tecnologia touchscreen. A riferirlo, nelle scorse ore, è stato Mark Gurman di Bloomberg, parlando di quella che dovrebbe essere l’evoluzione dei computer della “mela morsicata” e dei suoi tablet.

Apple: Mac con tecnologia touch all’orizzonte

Andando più in dettaglio, il noto giornalista ha riferito che Apple vuole cercare di inserire l’iPad nel ruolo di sostituto del laptop che Steve Jobs aveva previsto tanti anni fa. Ciò dovrebbe prendere il via in occasione dell’evento che l’azienda ora capitanata da Tim Cook terrà a inizio maggio prossimo e in occasione del quale dovrebbero essere tolti i veli ai nuovi iPad, appunto.

“La presentazione, che dovrebbe durare circa 35 minuti, dovrebbe avviare il prodotto tablet di Apple su un nuovo percorso”, afferma Gurman.

Il giornalista suggerisce che il colosso di Cupertino dovrebbe cercare di rendere l’iPad più potente, come un laptop, ma che ciò porterà a una maggiore confusione negli anni a venire, perché Apple sta lavorando per implementare la tecnologia touch sul Mac.

“Quando ciò accadrà, la scelta tra un Mac e un iPad dipenderà più dal fatto che si desideri un dispositivo all-in-one (laptop) o un sistema modulare (iPad + Magic Keyboard + Apple Pencil)”, afferma Gurman

Gurman ha altresì aggiunto che presto gli iPad di fascia alta si avvicineranno sempre di più a dei computer, grazie a una nuova ed elegante riprogettazione della Magic Keyboard, con una finitura in alluminio e un’estetica simile a quella di un laptop.