Crolla il prezzo del Mini PC con schermo touch

Il display da 5,5 pollici integrato rende HEIGAOLAPC M1 un Mini PC diverso da tutti gli altri sul mercato: è touch e può dunque essere utilizzato anche senza collegamento a uno schermo, con una modalità molto simile a quella dei tablet. Oggi merita un passaggio su queste pagine per segnalare l’offerta di Amazon che lo propone al suo prezzo minimo storico, grazie al coupon sconto da attivare. Partiamo dal comparto software: il sistema operativo preinstallato è Windows 11 Pro con licenza ufficiale Microsoft.

HEIGAOLAPC M1: coupon Amazon per il Mini PC touch

Ecco quali sono le specifiche tecniche integrate: processore Intel Celeron J4125 con GPU Intel Core Graphics 600, 8 GB di RAM, memoria interna da 128 GB per l’archiviazione, Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2 per la connettività wireless, due uscite HDMI per la connessione simultanea ad altrettanti monitor esterni con supporto alla risoluzione 4K, microfono, altoparlanti, quattro porte USB 3.0 Type-A e una Type-C (per la ricarica), slot Ethernet, lettore per microSD fino a 128 GB, jack audio e batteria da 2.500 mAh per l’utilizzo in mobilità. Tutti gli altri dettagli sono riportati nella scheda del prodotto.

Le dimensioni sono molto compatte: circa 14,2×9,1×1,9 centimetri e un peso che si attesta a 250 grammi, rendendone semplice e comodo il trasporto in caso di necessità. Grazie alla promozione in corso, oggi hai la possibilità di acquistare il Mini PC di HEIGAOLAPC con schermo touch al prezzo finale d i oli 259,99 euro, in forte sconto rispetto al listino. Per approfittarne non bisogna far altro che attivare il coupon dedicato.

Amazon assicura la disponibilità immediata e la spedizione gratuita con la consegna a domicilio in un solo giorno. In altre parole, chi effettua subito l’ordine lo riceverà a casa già entro domani.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.