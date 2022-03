Hide.me: con sottoscrizione biennale 2 mesi in omaggio

Le VPN sono strumenti ormai divenuti indispensabili per chiunque navighi online.

Sempre più minacce infatti, mettono a rischio privacy e il funzionamento stesso dei nostri dispositivi elettronici. Se esistono firewall e antivirus che aiutano in tal senso, non sono soluzioni complete e necessitano per forza di una protezione ulteriore.

Una Virtual Private Network, dal canto suo, lavora nascondendo l’IP dell’utente, permettendo allo stesso di “simulare” una provenienza territoriale diversa da quella reale. Questa soluzione è utile anche nel contesto dell’aggiramento delle limitazioni geografiche di contenuti o in caso di censura.

Ovviamente non tutte le VPN sono uguali: scegliere un servizio con un sistemi di sicurezza elevati, performance di livello e un prezzo accettabile non è semplice. In tal senso, Hide.me si rivela una soluzione in grado di racchiudere tutte le suddette caratteristiche.

Hide.me è una VPN sicura, veloce e con uno sconto molto interessante

Perché scegliere questa piattaforma rispetto alle tante altre disponibili sul mercato?

Hide.me è un servizio indipendente al 100%, che non fa parte di nessuna società fittizia o di enti poco chiari. Il provider offre ai propri clienti la nuova tecnologia Bolt, in grado di garantire un impatto pressoché nullo sulla banda della connessione.

Il supporto IPv6, la semplicità di utilizzo e l’assenza di file log, permettono a Hide.me di essere una della VPN più ambite da chi mette la privacy al primo posto.

Non solo: grazie alla disponibilità su Windows, Mac, Linux Ubuntu, sui principali browser del mercato (Chrome e Firefox) nonché su iOS e Android, questo strumento risulta anche particolarmente flessibile. Il tutto con la possibilità di collegare contemporaneamente fino a 10 dispositivi diversi un con singolo account.

A rendere Hide.me ancora più appetibile vi è una nuova proposta da parte dell’azienda. Con la sottoscrizione biennale infatti, oltre a pagare la VPN 3,84 euro al mese, è possibile ottenere 2 mesi aggiuntivi gratis di servizio.

