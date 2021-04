Hide.me VPN: 45 euro/anno e 3 mesi gratis

Nuova interessante offerta “pasquale” per la VPN di Hide.me. Gli utenti che cercano una soluzione veloce ed economica possono approfittare dello sconto sull’abbonamento annuale che include tre mesi gratis. Il prezzo da pagare ogni 12 mesi è 45 euro. Non è nota la scadenza della promozione, quindi è meglio non perdere tempo, come consiglia l’azienda fondata nel 2012.

Hide.me VPN: un anno e tre mesi a 45 euro

Hide.me VPN offre la massima protezione durante la navigazione, nascondendo il vero indirizzo IP con oltre 1.900 server in oltre 75 località. La connessione avviene tramite crittografia AES a 256 bit e sono disponibili diversi protocolli (in base al sistema operativo): WireGuard, OpenVPN, SoftEther, IKEv2 e SSTP.

Hide.me VPN consente di accedere a siti censurati in alcuni paesi e di aggirare il blocco geografico per accedere ai cataloghi esteri di vari servizi di streaming, tra cui Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ e DAZN. La privacy viene garantita dalla politica no-log (nessun dato registrato) e dalla funzionalità Kill Switch che interrompe il collegamento Internet se cade la connessione VPN.

Con lo Split Tunneling è possibile invece indicare quali applicazioni devono passare dalla VPN o dalla connessione tradizionale. Hide.me funziona su Windows, macOS, Linux, Android, iOS, router, Amazon Fire TV e browser (Chrome e Firefox) tramite estensione. È possibile utilizzare un solo abbonamento per un massimo di 10 dispositivi in contemporanea.

L’abbonamento annuale di 45 euro include tre mesi gratis. Il pagamento può essere effettuato con carta di credito, PayPal, bonifico e Bitcoin.