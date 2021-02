Hide.me VPN: sconto del 61% e due mesi gratis

Sul mercato ci sono numerose VPN, quindi la scelta da parte degli utenti non è semplice. Chi non ha mai utilizzato una rete privata virtuale può approfittare della promozione di Hide.me. L’azienda offre infatti l’abbonamento per due anni con uno sconto del 61% rispetto al piano mensile, aggiungendo anche due mesi gratis. Inoltre è disponibile una versione completamente gratuita, sebbene con alcune limitazioni.

Hide.me VPN: protezione e velocità a 4,99 euro/mese

Hide.me VPN offre la massima protezione durante la navigazione, nascondendo il vero indirizzo IP con oltre 1.900 server in oltre 75 località. La connessione avviene tramite crittografia AES a 256 bit e sono disponibili diversi protocolli (in base al sistema operativo): WireGuard, OpenVPN, SoftEther, IKEv2 e SSTP.

Hide.me VPN consente di accedere a siti censurati in alcuni paesi e di aggirare il blocco geografico per accedere ai cataloghi esteri di vari servizi di streaming, tra cui Netflix, Amazon Prime Video e Disney+. La privacy viene garantita dalla politica no-log (nessun dato registrato) e dalla funzionalità Kill Switch che interrompe il collegamento Internet se la connessione VPN si interrompe.

Con lo Split Tunneling è possibile invece indicare quali applicazioni devono passare dalla VPN o dalla connessione tradizionale. Hide.me funziona su Windows, macOS, Linux, Android, iOS, router, Amazon Fire TV e browser (Chrome e Firefox) tramite estensione. È possibile utilizzare un solo abbonamento per un massimo di 10 dispositivi in contemporanea.

Il prezzo del piano biennale (più due mesi gratis) è 4,99 euro/mese. La versione gratuita ha un limite di 10 GB/mese, permette di scegliere i server solo in 5 località, funziona solo con un dispositivo alla volta e non supporta lo streaming.