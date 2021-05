Hide.me VPN: 2 mesi e 2 TB di spazio gratis

Hide.me è una delle software house più giovani del settore (la sua fondazione risale al 2012), ma ha subito recuperato terreno nei confronti della concorrenza offrendo una VPN veloce e completa. La promozione attuale prevede l'abbonamento biennale a 4,99 euro/mese, ma nel prezzo sono inclusi 2 mesi e 2 TB di storage cloud gratuiti.

Hide.me: VPN veloce e storage cifrato

Hide.me nasconde il vero indirizzo IP del dispositivo attraverso una rete di oltre 1900 server posizionati in 47 paesi. Il traffico viene ovviamente protetto dalla crittografia AES a 256 bit. L'utente può scegliere diversi protocolli (in base al sistema operativo): WireGuard, OpenVPN, SoftEther, IKEv2 e SSTP. La VPN permette di aggirare le restrizioni geografiche e quindi di accedere a siti censurati e ai cataloghi esteri di vari servizi di streaming, tra cui Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ e DAZN.

Sono disponibili diverse funzionalità avanzate, come Kill Switch (interrompe il collegamento Internet se cade la connessione VPN) e Split Tunneling (scelta delle applicazioni che devono passare dalla VPN o dalla connessione tradizionale). Hide.me funziona su Windows, macOS, Linux, Android, iOS, router, Amazon Fire TV e browser (Chrome e Firefox) tramite estensione. È possibile utilizzare un solo abbonamento per un massimo di 10 dispositivi in contemporanea.

L'abbonamento per 24 mesi costa attualmente 4,99 euro/mese. Con questo prezzo si ottengono anche due mesi aggiuntivi e 2 TB di spazio cifrato sul cloud di Internxt. Il pagamento può essere effettuato con carta di credito, PayPal, bonifico e varie criptovalute. È possibile eventualmente sfruttare la garanzia di rimborso entro 30 giorni.