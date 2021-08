HideMyAss: VPN per 10 dispositivi con sconto 58%

HideMyAss (HMA) propone tre piani principali per la sua VPN che consente la connessione simultanea di 5 dispositivi. In molte abitazioni c'è un numero maggiore di smartphone, tablet e computer, quindi la software house offre anche i “piani famiglia” con un massimo di 10 connessioni. L'abbonamento più conveniente è quello per 36 mesi al prezzo di 4,99 euro/mese.

HideMyAss VPN: sconto 58% per 10 connessioni

HideMyAss possiede una rete di quasi 1.100 server in più di 290 posizioni in oltre 210 paesi. Gli utenti possono quindi scegliere quello più veloce (solitamente quello più vicino) oppure server ottimizzati per determinate attività, come il P2P (torrenting). Ovviamente è possibile aggirare le restrizioni geografiche dei servizi di streaming più noti.

La VPN garantisce l'anonimato tramite l'assegnazione di un IP casuale e la privacy evitando la registrazione dei log. Il traffico è protetto dalla crittografia AES a 256 bit. Il protocollo utilizzato è OpenVPN. Tra le funzionalità avanzate ci sono Split Tunneling (scelta delle applicazioni che devono passare dalla VPN) e Kill Switch (blocco dell'accesso a Internet, se cade la connessione alla VPN).

HMA funziona su Windows, macOS, Linux, Android, iOS, router, Apple TV, Android TV, Xbox, PlayStation e browser (Chrome e Firefox) tramite estensione. L'abbonamento per tre anni e 10 connessioni simultanee può essere sottoscritto a 4,99 euro/mese (sconto del 58%). Eventualmente è possibile usufruire della garanzia di rimborso entro 30 giorni.