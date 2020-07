Hiroyuki Nishiuma è Managing Director di Panasonic Business in Europa

Con più di tre decenni d’esperienza maturati nel gruppo Panasonic, Hiroyuki Nishiuma diventa il nuovo Managing Director di PSCEU (Panasonic System Communications Company Europe). Sarà operativo dalla sede tedesca di Wiesbaden per supportare i clienti business nel vecchio continente.

Porta con sé un vasto bagaglio di competenze acquisite ricoprendo i ruoli di Senior Managing Executive Office e come membro del Consiglio di Amministrazione di Panasonic Systems Solutions in Giappone. Questo il suo commento alla nomina.

Quella europea è una società matura che sta mostrando al mondo intero come affrontare il new normal e gli attuali temi sociali. Lavoriamo con ambienti aziendali in continua evoluzione e, oggigiorno, le organizzazioni si ritrovano ad affrontare molte sfide, sia in termini di metodo di lavoro, sia per quanto riguarda la produzione e la catena di fornitura di merci o servizi sul mercato. La nostra tecnologia e l’abilità di integrarla in soluzioni all’avanguardia sono fattori determinanti nel risolvere molte di queste sfide.