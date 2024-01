Hisense 43" QLED in SUPER sconto del 40% a soli 329€

Nel mercato sempre più competitivo delle Smart TV, l’Hisense 43″ QLED si distingue come un’opzione di grande valore, soprattutto ora che è disponibile a soli 329€ grazie ad uno sconto eccezionale del 40% attivo su Amazon. Per chi vuole risparmiare ma avere comunque un dispositivo di qualità, questa è un’opportunità da sfruttare.

Hisense 43″ QLED, qualità e design minimale

Il QLED da 43 pollici di Hisense presenta un design elegante e moderno che si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente domestico. Il display con risoluzione 3840×2160 pixel garantisce una qualità dell’immagine superiore, con dettagli nitidi e colori vivaci.

Grazie al design minimale ed ai bordi ridotti al minimo, questa Smart TV diventa anche un elemento di design, adatto a qualsiasi ambiente domestico. Un centro multimediale che cambia il modo di fruire dei contenuti visivi. La tecnologia QLED combinata con il supporto HDR migliora ulteriormente l’esperienza visiva e rende le scene più realistiche e coinvolgenti.

Inoltre, la presenza di Dolby Vision HDR porta il contrasto e la gamma cromatica ad un livello superiore, garantendo un’immagine uniforme. Un’esperienza di visione più intensa per film, serie T e soprattutto gaming. Grazie al sistema operativo VIDAA U, l’Hisense QLED 43″ offre anche un’interfaccia utente intuitiva ed ultraveloce che consente l’accesso ad un’ampia gamma di applicazioni e servizi di streaming. Inoltre, la TV è dotata di varie opzioni di connettività come HDMI, USB e molto altro, per una facile connessione con altri dispositivi.

Questa offerta del 40% attiva su Amazon sull’Hisense 43″ QLED, attualmente disponibile a soli 329€, è un’occasione da non perdere. Nel mercato di oggi è infatti molto difficile trovare una Smart TV con caratteristiche simili, un’ottima qualità generale, un telecomando con accesso diretto a 9 contenuti tra cui Prime Video e Netflix ad un prezzo così accessibile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.