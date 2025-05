Hisense QLED 50" è la smart TV per il tuo salotto: 4K HDR10+ a soli 338€

Non puntare a un televisore costoso ma con poche tecnologie al suo interno quando c’è un modello così strepitoso come Hisense QLED 50″ che è il connubio perfetto per rapporto qualità/prezzo, soprattutto ora che è in sconto su Amazon. Con un bel ribasso del 25% il prezzo scende a 338€ e tu porti a casa un prodotto con risoluzione avanzata e tutte le comodità al suo interno per non doverti mai sforzare per trovare qualcosa da guardare. Acquistalo ora e risparmia più di 100 euro con un click.

Hisense QLED 50″, la smart TV che non scende a compromessi

Già nel design lascia a bocca aperta con un pannello sottile e con cornici che scompaiono alla vista così da rendere la visione ancora più immersiva. La smart TV Hisense QLED 50″ è un gioiellino da mettere nel salotto di casa e con cui goderti la più semplice televisione ma anche streaming e contenuti vari. Al suo interno ci sono tutte le funzioni di cui sei in cerca e gode anche di certificazioni che la rendono al passo con i tempi come il supporto al codec DVB T2 e lativù 4K.

Il pannello QLED da 50 pollici è già uno spettacolo ma viene enfatizzato da una risoluzione 4K che non pecca di alto contrasto. Attraverso l’HDR 10+ le immagini acquistano spessore e si fondono direttamente con la realtà riuscendo ad avvolgerti in tutto e per tutto. Le varie modalità ti fanno sfruttare questo televisore a dovere, ad esempio con il gaming e lo sport. E per quanto riguarda il sistema operativo, VIDAA non lascia più l’amaro in bocca e tra Amazon Alexa integrata e app al completo, accedi a qualunque servizio streaming con un tocco del telecomando o con la tua voce.

A soli 338 euro su Amazon, Hisense QLED 50″ è la smart TV da non lasciarsi scappare. Collegati e acquistala con un ribasso del 25%.