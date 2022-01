Hola VPN arriva su Fire TV: come utilizzarla

Uno dei più grandi limiti dei servizi di VPN più noti è la mancata disponibilità sui dispositivi di streaming. Problema che per qualcuno potrebbe effettivamente risultare abbastanza grosso, vista la predisposizione del suddetto servizio a dare un grosso contributo nel campo delle piattaforme di streaming di film e serie tv. Grazie al nuovo aggiornamento di Hola VPN però, si potrà tranquillamente risolvere tutto con un semplice download all'interno dello store delle applicazioni dello stesso Device. Scopriamo tutto nei dettagli.

Hola VPN su Fire TV per per film e serie di ogni Paese

Ormai chiunque ne è al corrente, tramite le VPN è possibile modificare il server di connessione per dimostrare al dispositivo interessato di essere connessi in un Paese diverso. In questo modo, sarà quindi possibile navigare in totale sicurezza e, soprattutto in questo caso, di riprodurre contenuti non disponibili in Italia dai servizi di streaming più popolari, come Netflix, Prime Video, Disney+ e molti altri ancora.

Come procedere quindi? Prima di tutto bisognerà attivare un account Hola VPN scegliendo uno dei piani tariffari a disposizione e in un secondo momento continuare con il download dell'app in questione.

Una volta fatto, bisognerà avviare la Fire TV (qualsiasi modello andrà bene, purché sia correttamente connesso ad internet), accedere alla schermata di ricerca in alto a sinistra (icona della lente di ingrandimento) e cercare “Hola VPN”. Immediatamente apparirà l'icona bianca con il logo di Hola, la quale dovrà ovviamente essere cliccata. A questo punto non servirà altro che cliccare su “Scarica” o “Ottieni” in basso e subito si avvierà il download, il quale avrà una durata variabile a seconda della capacità della connessione internet.

Dopo aver completato il processo, la stessa icona potrà essere ritrovata all'interno della schermata home, pronta per essere avviata. La prima volta bisognerà ovviamente eseguire l'accesso con le credenziali create precedentemente, ma dalla seconda volta in poi non sarà più necessario.

Quando il login sarà stato correttamente eseguito, appariranno in basso tutte le applicazioni di streaming installate. Qualora si volesse utilizzare Hola VPN, bisognerà aprire le applicazioni da qui. Subito dopo aver scelto quella preferita, basterà impostare il server da utilizzare e automaticamente verrà avviato il servizio corrispondete.