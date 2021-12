Hola VPN disponibile anche per Amazon Fire TV Stick

La software house israeliana ha annunciato che Hola VPN può essere installata anche su Amazon Fire TV Stick. Gli utenti possono quindi accedere ai contenuti, in particolare ai servizi di streaming, senza essere vincolati dalla posizione geografica. La VPN viene offerta in quattro piani, due dei quali sono gratuiti, ma la scelta migliore per funzionalità e prezzo è Hola VPN Premium.

Hola VPN Premium: 2,69 euro/mese per tre anni

Grazie al supporto per Amazon Fire TV Stick, Hola VPN consente di accedere ai cataloghi più completi e quindi a serie TV o film non ancora distribuiti in Italia. Analogamente è possibile accedere al catalogo italiano dall'estero. La VPN offre ovviamente privacy e sicurezza, in quanto nessuno più tracciare le attività online dell'utente o tentare di rubare i suoi dati (il vero indirizzo IP del dispositivo viene nascosto).

È sufficiente cercare Hola VPN con l'apposita funzione presente nella schermata principale della Fire TV Stick e cliccare il pulsante per il download. Verrà quindi installata la versione gratuita della VPN. Ci sono però alcune limitazioni, come lo streaming a qualità SD e le inserzioni pubblicitarie. La versione Premium supporta lo streaming HD, offre maggiori prestazioni e permette di scegliere tra oltre 1.000 server. Inoltre consente l'accesso contemporaneo ad un massimo di 10 dispositivi.

Il traffico viene protetto dalla crittografia AES a 256 bit. I protocolli supportati IKEv2/IPsec, L2TP e PPTP. Hola VPN è compatibile anche con Windows, macOS, Android, iOS, Apple TV, smart TV, router, PlayStation, Xbox e Opera (tramite estensione).

L'abbonamento per tre anni al piano Premium viene offerto a 2,69 euro/mese (sconto del 79%). Il pagamento può essere effettuato con carte di credito, PayPal e Google Pay. Eventualmente è possibile usufruire della garanzia di rimborso entro 30 giorni.