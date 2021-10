Hola VPN: sconto 79% per abbonamento Premium

Hola VPN è una delle tante Virtual Private Network disponibili sul mercato, ma è una delle poche con funzionalità complete nella versione gratuita (con alcune limitazioni). Per poter utilizzare più dispositivi in contemporanea è necessario però sottoscrivere l'abbonamento Premium. Gli utenti possono approfittare della promozione attuale sul piano triennale: 2,69 euro/mese.

Hola VPN Premium: sconto 75% per un anno

Hola VPN utilizza un'architettura ibrida. Oltre alla tradizionale rete composta da oltre 1.000 server (versione Premium) sfrutta anche la rete P2P costituita dai computer di altri utenti (versione Free). Ciò riduce il rischio che la VPN possa essere rilevata e bloccata. Le funzionalità sono le stesse di altre VPN, quindi è possibile navigare in completo anonimato, accedere a siti censurati e aggirare le restrizioni geografiche dei principali servizi di streaming. Non è consentito invece utilizzare Hola VPN per il torrenting.

Il traffico viene protetto dalla crittografia AES a 256 bit. I protocolli sono IKEv2/IPsec, L2TP e PPTP. Hola VPN supporta Windows, macOS, Android, iOS, Amazon Fire TV, Apple TV, smart TV, router, PlayStation, Xbox e browser (Firefox e Opera) tramite estensione (funzionava anche su Chrome, ma Google ha rimosso l'estensione dallo store). La versione Premium consente di proteggere fino a 10 dispositivi con un singolo abbonamento.

L'abbonamento per tre anni a Hola VPN Premium viene offerto attualmente a 2,69 euro/mese (sconto 79%). Il pagamento può essere effettuato con carte di credito, PayPal e Google Pay. Eventualmente è possibile usufruire della garanzia di rimborso entro 30 giorni.