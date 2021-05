HoloLens 2: disponibile Windows Holographic 21H1

Mentre gli utenti sono in attesa dell’arrivo di Windows 10 21H1, Microsoft ha già avviato la distribuzione della versione specifica per il visore utilizzato in ambito professionale. Windows Holographic 21H1 per HoloLens 2 include numerose novità, tra cui il nuovo Edge basato su Chromium, il supporto per WebXR e una versione aggiornata dell’app Impostazioni. L’azienda di Redmond ha contestualmente interrotto il supporto per Windows Holographic 1903.

Windows Holographic 21H1: novità principali

Il nuovo Edge basato su Chromium sarà ora il browser predefinito per HoloLens 2 e sostituirà il vecchio Edge. Al primo avvio verranno importati i dati e le impostazioni. Gli amministratori IT possono impostare una varietà di policy in base alle esigenze aziendali. Il nuovo Edge permette inoltre di installare le web app (PWA), come Microsoft Office, oltre alle app UWP distribuite tramite Microsoft Store.

Altra interessante novità è il supporto per WebXR. Utilizzando il nuovo Edge e l’estensione 360 Viewer è possibile esplorare ambienti in realtà mista e visualizzare video a 360 gradi.

Microsoft ha inoltre aggiornato l’app Impostazioni per offrire un controllo più granulare delle varie opzioni e quindi una maggiore personalizzazione. La schermata è simile a quella di Windows 10 con varie sezioni: Sistema, Dispositivi, Rete e Internet, Account, Privacy e altre.

Windows Holographic 21H1 include molte altre novità, come si può leggere nella pagina delle release note. Prima di effettuare l’aggiornamento è necessario installare Windows Holographic 20H2 February Update.

Il supporto per Windows Holographic 1903 è terminato. Microsoft rilascerà bug fix e patch di sicurezza solo per le versioni 21H1, 20H2 e 2004.