HomePod: ora riconosce gli allarmi antincendio

Apple ha da poco provveduto ad aggiornare il suo nuovo HomePod con l’introduzione degli avvisi nel caso in cui un rilevatore di fumo e monossido di carbonio installato in casa dovesse far partire l’allarme antincendio.

HomePod: avvisi per gli allarmi antincendio

L’update in oggetto è attualmente in distribuzione e Apple sta avvisando della cosa tramite un pop-up informativo che compare in concomitanza dell’apertura dell’app Casa sui dispositivi degli utenti.

La logica suggerisce che HomePod resti di guardia per gli allarmi lanciati da rilevatori di fumo e di CO2 che non sono compatibili con l’ecosistema Casa, visto e considerato che la notifica sui dispositivi connessi a Casa arriverebbe per impostazione predefinita e non occorrerebbe il riconoscimento sonoro.

Tra i requisiti necessari per poter fruire della nuova funzione ci sono l’aggiornamento alla versione più recente del software per i dispositivi Apple che accedono all’abitazione e l’aggiornamento alla nuova architettura dell’app Casa che è disponibile come update separato per l’app Casa

Da notare che la novità non giunge propriamente a sorpresa, visto e considerato che la feature era stata preannunciata con il lancio della seconda generazione dello smart speaker, con il relativo comunicato stampa che parlava dell’introduzione della funzione di riconoscimento dei suoni con un aggiornamento a mezzo software che sarebbe stato distribuito successivamente e che, per l’appunto, è da poco arrivato.

È però bene tenere presente che almeno per il momento l’implementazione della funzione in questione è relativa solo agli Stati Uniti, ma prossimamente verrà estesa pure ad altri paesi, Italia compresa.