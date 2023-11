HoMobile 180GB Black Friday: PROMO a 7,99€ mensili

HoMobile propone ai suoi clienti in portabilità la sua offerta per il Black Friday con 180GB a meno di 8 euro al mese.

La promozione che vedremo in maniera approfondita tra un attimo non prevede alcun vincolo contrattuale ed è attivabile ONLINE solo passando il proprio numero da specifici gestori virtuali.

HoMobile 180GB per il Black Friday: i dettagli

Partiamo subito dicendo che tale offerta telefonica è richiedibile ONLINE solo per i clienti che passano da Iliad, Coop Voce, Daily Telecom, Fastweb Mobile, Poste Mobile, CMLink Italy, Foll-In, Green Telecomunicazioni, Lyca Mobile, MUND_GSM, NT Mobile, NV Mobile, Noitel, Optima, Ovunque, Plintron, Rabona Mobile, Tiscali Mobile, UnoMobile – Carrefour, Welcome Italia, Withu, Spusu Italia, Wings Mobile Italia, Élite Mobile, Italia Power, Conexo Technologies ed 2appy Afinna One.

Non è dunque possibile richiedere la portabilità da altri operatori oppure richiedere una nuova utenza. La tariffa prevede 180 Giga di traffico internet in 4G sulla rete dell’operatore rosso con velocità massima stanziata a 30 Mbps in download ed upload, chiamate illimitate verso tutti gli operatori mobili e fissi in tutta Italia, messaggi di testo sempre senza limiti e verso qualsiasi carrier mobile e ben 7,3GB di dati in roaming.

Inoltre, troviamo anche alcuni servizi gratuiti inclusi nell’offerta come la navigazione tramite hotspot, il numero 42121 per controllare il credito residuo, SMS ho. chiamato, l’avviso per vedere chi ti ha chiamato ed il trasferimento delle chiamate. Con 2,99 euro puoi invece decidere di rinnovare in anticipo la tua offerta se ad esempio hai finito il bundle dati a disposizione.

Costi ed altro

L’offerta in questione non ha alcun vincolo contrattuale o alcun costo extra. Grazie ad Ho, inoltre, puoi personalizzare la tua numerazione in pochi semplici passi direttamente da app.

Non sono previsti contributi iniziali né per l’attivazione né per la spedizione della SIM.

