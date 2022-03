HoMobile: Nuovo Numero a soli 8,99 euro al mese

HoMobile oltre alle varie promozioni a partire da 5,99 euro mensili offre anche una tariffa per chi intende attivare un nuovo numero ad un prezzo mensile davvero interessante. L’operatore virtuale controllato da Vodafone offre sempre delle valide soluzioni a prezzi concorrenziali, senza rinunciare alla qualità della rete dell’operatore rosso.

Oggi però vedremo assieme la promo ho. 8,99 disponibile solo per chi necessita di avere una nuova numerazione spendendo una cifra inferiore ai 9 euro al mese senza vincoli.

HoMobile: Nuovo Numero a soli 8,99 euro

La tariffa prevede ben 100 Giga di internet in 4G sulla Giga Network di Vodafone con velocità massima pari a 30 Mbps in download e upload, minuti senza limiti verso qualsiasi operatore nazionale sia mobile che fisso e SMS sempre illimitati verso tutti. Tutto questo a soli 8,99 euro ogni mese. L’addebito avviene ogni mese su credito residuo senza alcun obbligo di dover ricaricare. Inoltre, compreso nel canone mensile ci sono anche 5,9 Giga da utilizzare in roaming su tutto il suolo europeo.

HoMobile in ogni promo offre anche alcuni servizi gratuiti come l’avviso di chiamata, il trasferimento di chiamata, la navigazione in hotspot, SMS ho. chiamato ed anche l’app per gestire al meglio la propria SIM.

Inoltre, anche in questo caso è possibile, una volta terminati i Giga, scegliere l’opzione Riparti che prevede il rinnovo anticipato del proprio bundle senza costi aggiuntivi.

La promozione in questione ha anche il blocco dei servizi a contenuto già inserito di default. Per quanto riguarda gli SMS Premium è possibile abilitarli tramite app se ad esempio dobbiamo ricevere messaggi della banca oppure televotare.

Costi ed altro

La ho. 8,99 non prevede vincoli contrattuali ma ha un contributo di attivazione iniziale. Il corrispettivo da sostenere una tantum è pari a 18 euro. In questa somma troviamo 9 euro per la prima ricarica e 9 euro di costo di attivazione. La spedizione della SIM è completamente gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.