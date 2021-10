HoMobile: PROMO TOP a meno di 6 euro al mese!

HoMobile, operatore costola di Vodafone, è sempre stato uno dei più interessanti e convenienti MVNO in circolazione. Il carrier virtuale entrato nel mercato delle telecomunicazioni nel lontano Giugno del 2018 venne lanciato per fronteggiare il nuovo arrivo di Iliad. Questo gestore è praticamente lo stesso operatore rosso in veste economica. L'azienda che ha lanciato HoMobile prende il nome di VEI. Quest'acronimo sta ad indicare Vodafone Enabler Italia. Nello specifico però oggi siamo qui per illustrarvi una delle promozioni disponibili sul sito di questo virtuale.

HoMobile: Promo a meno di 6 euro al mese

La promozione di cui parleremo oggi prende il nome di ho 5,99 ed offre 50 Giga di internet in LTE sulla Giga Network di Vodafone alla velocità massima di 30 Mbps in download e upload, minuti senza limiti verso qualsiasi operatore e SMS illimitati verso tutti a soli 5,99 euro ogni mese. Sempre inclusi nel prezzo troviamo l'utilissimo servizio di reperibilità, l'avviso di chiamata e l'impostazione che permette di deviare le chiamate in entrata. Ho Mobile in tutte le sue tariffe include anche un'interessante feature chiamata Riparti, questa permette di rinnovare anticipatamente la propria promo in caso di esaurimento del bundle dati mensile previsto.

Questa tariffa low-cost è valida esclusivamente richiedendo la portabilità da specifici operatori MVNO. In questa lista troviamo Iliad, Coop Voce, Fastweb, Feder Mobile, Spusu Italia, Lyca Mobile, DIGI MOBIL, 1Mobile, Poste Mobile, Rabona Mobile, Tiscali ed altri meno conosciuti.

Grazie agli accordi sul roaming europeo, è possibile utilizzare un quantitativo pari a 3,3 Giga in tutta l'Unione Europea. Il traffico voce, invece, è incluso senza limitazioni anche fuori dall'Italia.

Costi ed altro

La spedizione a casa della SIM così come l'attivazione della stessa sono entrambe a carico del virtuale. La prima volta sarà necessario corrispondere, una tantum, 0,99 euro per la SIM e 6€ per la prima ricarica. In questa tariffa sono inoltre bloccati di default eventuali servizi a sovrapprezzo.