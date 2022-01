Bug Y2K22: per alcune Honda siamo tornati al 2002

L'arrivo del nuovo anno ha provocato qualche grattacapo ai possessori di alcune vecchie Honda. La ragione è da ricercare nel bug Y2K22, lo stesso già sperimentato da alcuni amministratori dei server Exchange che, allo scoccare del 2022, sono stati chiamati a fare i conti con il mancato invio delle email.

Il bug Y2K22 colpisce alcune auto Honda e Acura

Tornando alle quattro ruote, alcuni modelli Honda e Acura dotati di sistema per la navigazione stradale non hanno ben digerito il passaggio dal 31 dicembre all'1 gennaio, tornando indietro nel tempo di vent'anni e segnando sull'orologio l'1 gennaio 2002. Qui sotto una testimonianza condivisa su Twitter, ma è sufficiente fare un salto sui forum dedicati per capire come non sia di un caso isolato. Sembrano essere interessate in particolare le vetture commercializzate tra il 2006 e il 2014 nei territori di Stati Uniti, Canada e Regno Unito.

My @Honda 2007 CR-V clock now useless in 2022; resets to 2:00 MST on 1/1/2002 after every startup. 32-bit signed integer overflow of yymmddHHMM? Would unsigned int fix it? This is time-critical. 😉 Thousands of us need a software update! pic.twitter.com/BSGCaxnMmx — Sumner Hushing (@_______shushing) January 4, 2022

Coloro colpiti dal bug segnalano inoltre la visualizzazione di un orario non corretto e l'impossibilità di cambiare manualmente data e ora: il software, semplicemente, non salva le modifiche effettuate. Questa la dichiarazione ufficiale di un portavoce del gruppo affidata alle pagine del sito The Verge.

Honda è a conoscenza di un potenziale problema legato all'orologio che mostra una data passata su modelli Honda e Acura dotati di sistema per la navigazione. Al momento stiamo indagando la situazione per determinare le possibili contromisure e non abbiamo altri dettagli da fornire.

Stando a quanto condiviso dal possessore di una CR-V, sulla base di quanto comunicatogli dall'assistenza, il problema si risolverà da sé al termine del mese di agosto, per ragioni che non sono state descritte nel dettaglio in via ufficiale. Potrebbe essere legato al funzionamento del sistema GPS integrato.

Una curiosità: alcune Honda e Acura sono state interessate da un altro malfunzionamento dell'orologio in data 16 agosto 2017, bloccandosi misteriosamente sulla mezzanotte proprio nel giorno in cui è stato celebrato il quarantesimo anniversario dalla scomparsa di Elvis Presley.