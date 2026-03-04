Honor 400 5G è il mid range da prendere a occhi chiusi (eBay)

È da un po’ che valuti diversi smartphone di fascia media per riuscire ad acquistare quello che più si adatta alle tue esigenze senza doverti svenare? Allora dai un’occhiata a questa promozione che trovi solo su eBay. Se fai veloce puoi mettere le mani sul potente Honor 400 5G a soli 308,20 euro, invece che 449,90 euro, inserendo il codice promozionale PSPRMAR26 al momento del pagamento.

Dunque come puoi notare siamo di fronte a un ribasso del 28% già applicato sul prezzo di listino e un ulteriore risparmio di 15 euro applicabile tramite il codice segreto. In totale puoi risparmiare la bellezza di oltre 141 euro. E se preferisci puoi dilazionare il pagamento in tre rate da 107,73 euro a interessi zero con Klarna.

Honor 400 5G adesso è senza dubbio un best buy

Per il prezzo con cui potrai accaparrartelo oggi possiamo dire con assoluta certezza che l’Honor 400 5G è uno dei migliori acquisti per ottenere uno smartphone medio gamma. Ha un’ottima estetica ed è leggero e maneggevole con il suo display AMOLED da 6,55 pollici dotato di refresh rate da 120 Hz, un peso di soli 184 grammi e uno spessore di appena 7,3 mm.

Ottime anche le prestazioni, grazie al potente processore Snapdragon 7 Gen 3 supportato da 8 GB di RAM e da una memoria interna da 512 GB. Il sistema operativo è Android 15 con interfaccia MagicOS 9.0 e potrai avvalerti di diverse funzioni molto interessanti di Google Gemini. La fotocamera posteriore ha un sensore principale da 200 MP per scatti eccellenti in qualsiasi condizione di luce. Ed è dotato di una straordinaria batteria da 5.300 mAh con la ricarica rapida da 66 W.

Affrettati perché una promozione del genere è destinata a durare pochissimo. Quindi prima che scada vai su eBay e acquista il tuo Honor 400 5G a soli 308,20 euro, invece che 449,90 euro, inserendo il codice promozionale PSPRMAR26 al momento del pagamento. Se completi l’ordine entro oggi potrai riceverlo a casa tua in 3 giorni senza pagare la spedizione.