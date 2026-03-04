 Honor 400 5G è il mid range da prendere a occhi chiusi (eBay)
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Honor 400 5G è il mid range da prendere a occhi chiusi (eBay)

Oggi puoi accaparrarti l'Honor 400 5G da 512 GB di memoria interna in doppio scontro su eBay, ed è il mid range da prendere a occhi chiusi.
Honor 400 5G è il mid range da prendere a occhi chiusi (eBay)
Tecnologia Mobile
Oggi puoi accaparrarti l'Honor 400 5G da 512 GB di memoria interna in doppio scontro su eBay, ed è il mid range da prendere a occhi chiusi.

È da un po’ che valuti diversi smartphone di fascia media per riuscire ad acquistare quello che più si adatta alle tue esigenze senza doverti svenare? Allora dai un’occhiata a questa promozione che trovi solo su eBay. Se fai veloce puoi mettere le mani sul potente Honor 400 5G a soli 308,20 euro, invece che 449,90 euro, inserendo il codice promozionale PSPRMAR26 al momento del pagamento.

Dunque come puoi notare siamo di fronte a un ribasso del 28% già applicato sul prezzo di listino e un ulteriore risparmio di 15 euro applicabile tramite il codice segreto. In totale puoi risparmiare la bellezza di oltre 141 euro. E se preferisci puoi dilazionare il pagamento in tre rate da 107,73 euro a interessi zero con Klarna.

Acquistalo in offerta su eBay

Honor 400 5G adesso è senza dubbio un best buy

Per il prezzo con cui potrai accaparrartelo oggi possiamo dire con assoluta certezza che l’Honor 400 5G è uno dei migliori acquisti  per ottenere uno smartphone medio gamma. Ha un’ottima estetica ed è leggero e maneggevole con il suo display AMOLED da 6,55 pollici dotato di refresh rate da 120 Hz, un peso di soli 184 grammi e uno spessore di appena 7,3 mm.

{title}

Ottime anche le prestazioni, grazie al potente processore Snapdragon 7 Gen 3 supportato da 8 GB di RAM e da una memoria interna da 512 GB. Il sistema operativo è Android 15 con interfaccia MagicOS 9.0 e potrai avvalerti di diverse funzioni molto interessanti di Google Gemini. La fotocamera posteriore ha un sensore principale da 200 MP per scatti eccellenti in qualsiasi condizione di luce. Ed è dotato di una straordinaria batteria da 5.300 mAh con la ricarica rapida da 66 W.

Acquistalo in offerta su eBay

Affrettati perché una promozione del genere è destinata a durare pochissimo. Quindi prima che scada vai su eBay e acquista il tuo Honor 400 5G a soli 308,20 euro, invece che 449,90 euro, inserendo il codice promozionale PSPRMAR26 al momento del pagamento. Se completi l’ordine entro oggi potrai riceverlo a casa tua in 3 giorni senza pagare la spedizione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 4 mar 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

HUAWEI Band 11 al minimo storico su Amazon ancora per poco

HUAWEI Band 11 al minimo storico su Amazon ancora per poco
Apple Watch Series 11 a 100€ in meno è un super affare

Apple Watch Series 11 a 100€ in meno è un super affare
Motorola Edge 60 Pro è un medio gamma spettacolare e ora costa poco

Motorola Edge 60 Pro è un medio gamma spettacolare e ora costa poco
HUAWEI WATCH 5 da 46mm compatibile con le eSIM a 50€ in meno

HUAWEI WATCH 5 da 46mm compatibile con le eSIM a 50€ in meno
HUAWEI Band 11 al minimo storico su Amazon ancora per poco

HUAWEI Band 11 al minimo storico su Amazon ancora per poco
Apple Watch Series 11 a 100€ in meno è un super affare

Apple Watch Series 11 a 100€ in meno è un super affare
Motorola Edge 60 Pro è un medio gamma spettacolare e ora costa poco

Motorola Edge 60 Pro è un medio gamma spettacolare e ora costa poco
HUAWEI WATCH 5 da 46mm compatibile con le eSIM a 50€ in meno

HUAWEI WATCH 5 da 46mm compatibile con le eSIM a 50€ in meno
Michea Elia
Pubblicato il
4 mar 2026
Link copiato negli appunti