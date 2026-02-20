HONOR 400 Pro 5G: grande batteria con ricarica rapida e fotocamera wow

Oggi ti segnaliamo uno smartphone eccellente per scattare foto bellissime senza sforzo e per stare fuori casa tutto il tempo che vuoi senza preoccuparti della batteria. Se vai subito su eBay puoi mettere nel tuo carrello l’HONOR 400 Pro 5G a soli 458,29 euro, invece che 549,90 euro, inserendo il codice promozionale FEB26 al momento del pagamento.

Così facendo potrai avvalerti di un ribasso già applicato sul prezzo di listino, che puoi vedere sullo store ufficiale, e un ulteriore sconto con il codice segreto. In totale potrai risparmiare la bellezza di oltre 91 euro. E se preferisci puoi pagare in tre comode rate da 170,28 euro a interessi zero con Klarna.

HONOR 400 Pro 5G a questo prezzo è super

Senza dubbi possiamo dire che l’HONOR 400 Pro 5G a questa cifra è da prendere immediatamente. È uno smartphone che ti regalerà notevoli soddisfazioni senza dover spendere cifre esorbitanti. Gode di un bellissimo display AMOLED da 6,7 pollici con refresh rate da 120 Hz e ha un peso di 205 grammi per uno spessore di 8,1 mm. Monta inoltre un’ottima batteria da 5.300 mAh con ricarica cablata velocissima da 100 W e ricarica wireless da 50 W.

Viene spinto dal potente processore Snapdragon 6 Gen 3 con ben 12 GB di RAM a supporto e il sistema operativo Android 15 con interfaccia MagicOS 9.0 estremamente fluida. Proviamo poi una memoria interna in questa versione da 512 GB che sono praticamente inesauribili e non dovrai cancellare nulla. La fotocamera posteriore principale da 200 MP con ultra grandangolare da 12 MP e teleobiettivo 3x da 50 MP, più fotocamera anteriore da 50 MP, ti permette di immortalare i momenti per renderli magici.

Non perdere questa straordinaria occasione prima che finisca. Vai immediatamente su eBay e acquista il tuo HONOR 400 Pro 5G a soli 458,29 euro, invece che 549,90 euro, inserendo il codice promozionale FEB26 al momento del pagamento. Se concludi l’ordine adesso potrai riceverlo direttamente a casa tua in pochi giorni senza pagare la spedizione.