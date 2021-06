HONOR Band 6: PREZZO STRACCIATO prima del Prime Day

Non devi aspettare il Prime Day 2021 per metterti al polso un nuovo smartband: in queste ore HONOR Band 6 è proposto su Amazon a un prezzo mai così basso. Al 28% di sconto proposto da Amazon si può aggiungere un ulteriore coupon da 10 euro, basta un click.

Questo è l'indossabile che cerchi, al prezzo che vuoi

Attraverso il grande display AMOLED da 1,47 pollici a colori è possibile controllare ogni feature: dalla misurazione dell'ossigeno nel sangue al monitoraggio della qualità del sonno, dalle sessioni di allenamento (con supporto a dieci attività diverse) alla rilevazione del battito cardiaco, il tutto senza dimenticare le possibilità di personalizzazione dell'interfaccia. La batteria interna garantisce fino a 14 giorni di autonomia con una sola ricarica. Per l'elenco completo delle specifiche tecniche e delle funzionalità supportate far riferimento alla scheda del prodotto.

Tutto questo nel design compatto ed ergonomico di HONOR Band 6, disponibile oggi su Amazon al prezzo di soli 32,41 euro invece di 59,00 euro come da listino. Serve aggiungere altro?