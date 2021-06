MinisForum GK41: Mini PC in offerta prima del Prime Day

Nel piccolo form factor di MinisForum GK41 è racchiuso tutto ciò che serve per allestire una postazione desktop completa e versatile: a rendere il Mini PC ancora più interessante è l'offerta lampo proposta oggi su Amazon, che permette di acquistarlo approfittando di uno sconto, con qualche giorni di anticipo rispetto al Prime Day 2021.

Mini PC in offerta lampo: MinisForum GK41

Tra le specifiche tecniche spiccano il processore Intel Celeron J4125 affiancato dalla GPU Intel UHD Graphics 600, gli 8 GB di RAM LPDDR4 e SSD da 256 GB per lo storage (espandibili tramite unità SATA M.2 o da 2,5 pollici). Ci sono inoltre il lettore schede microSD fino a 128 GB, doppio slot Ethernet, quattro porte USB 3.0, uscite video HDMI e DisplayPort con supporto alla risoluzione 4K e alla connessione simultanea di due monitor, due jack audio da 3,5 mm per microfono e cuffie o altoparlanti. Per tutti gli altri dettagli far riferimento alla scheda del prodotto.

Il sistema operativo preinstallato sul Mini PC è Windows 10 con licenza ufficiale. In questo momento MinisForum GK41 è acquistabile su Amazon al prezzo di 220,99 euro invece di 259,99 euro come da listino. Trattandosi di un'offerta lampo, rimarrà valida solo per poche ore e fino all'esaurimento delle unità in promozione.