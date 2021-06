OPPO Reno 4 Pro: uno smartphone pazzesco (-170€)

Oppo Reno 4 Pro è in offerta su Amazon a soli €429,90. Il prezzo di listino viene reso più favorevole da un ribasso del 28% che corrisponde a un effettivo sconto di €169,10.

Le spedizioni sono rapide e gratuite su tutto il territorio italiano.

Le specifiche tecniche di Oppo Reno 4 Pro

Oppo Reno 4 Pro si presenta unico e scintillante in questa sua colorazione Glitter Green che nasce dalla collaborazione con Pantone. Elegante curato in tutti i suoi dettagli, lo smartphone si fa notare sì esteticamente che per le specifiche tecniche.

Montante un display AMOLED da 6,5 pollici, il dispositivo offre una visione dei contenuti di elevata qualità. Il refresh rate ammonta a 90 Hz e in più lo schermo curvo 2.5D regala un'esperienza più unica che rara.

Il processore montato è un Qualcomm Snapdragon 765g che viene abbinato a ben 12 GB di RAM e 256 GB di memoria di archiviazione per prestazioni dinamiche e che non deludono mai. La memoria, inoltre, è espandibile mediante l'utilizzo di una MicroSD.

Tra le tante caratteristiche quella spiccare maggiormente riguarda il comparto fotografico in quanto vanta una quadrupla fotocamera posteriore. L'obiettivo principale è da 48 megapixel nel presente anche una lente da 12 megapixel dedicata alle foto ultra night grandangolari; degna di nota e anche la giunta del laser detection autofocus che permette di scattare foto e registrare video sempre a fuoco.

Ammontano, infine, a 32 i megapixel della fotocamera frontale con cui scattare selfie da paura.

La batteria integrata all'interno di questo smartphone vanta poi un valore tipico di 4000 mAh. La ricarica SuperVOOC 2.0 da 65 W è un vero portento che consente di ottenere il massimo dell'Autonomia in appena 30 minuti di carica.

Lo smartphone, in conclusione, è Dual SIM e supporta la connettività 5G.

Oppo Reno 4 Pro è acquistabile su Amazon a 429,90€ in colorazione Glitter Green. Acquistalo oggi e ricevilo in sole 48 ore se possiedi un abbonamento Prime. In caso contrario, le spedizioni sono gratuite ma è effettuata in tempi standard. Lo smartphone è acquistabile anche a tasso zero attraverso il programma CreditLine di Confidis.