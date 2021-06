Huawei Band 4: il fitness tracker che cercavi

Huawei Band 4 è in promozione su Amazon a €22,90. Il ribasso del 35% rende il prezzo di base più convenienze mediante uno sconto effettivo di €12,09.

Le spedizioni sono rapide e gratuite su tutto il territorio italiano.

Un fitness tracker d'eccezione: Huawei Band 4

Huawei Band 4 si presenta con un prodotto semplice e lineare. Il suo design potrebbe apparire anonimo ma in realtà è curato così bene nei particolari da essere garante di qualità e robustezza. Disponibile in colorazione Graphite Black, il dispositivo racchiude tutto ciò che si potrebbe mai volere da un tracker per lo sport.

Montante un display touchscreen a colori con ampiezza di 0,96 pollici, la smartband consente una lettura delle informazioni istantanea è semplice in qualunque situazione in cui ci si trovi. Grazie ai quadranti è possibile personalizzare lo stile dell'orologio come meglio si crede.

Per quanto riguarda i sensori integrati al suo interno, invece, sappiamo che ve ne sono sia alcuni dedicati ai parametri del benessere che altri dedicati alla rilevazione dell'attività sportiva. Analizzando i primi, sono presenti un monitoraggio intelligente della frequenza cardiaca è un monitoraggio delle ore di sonno.

Le modalità sportive, invece sono 9 e si suddividono tra allenamenti indoor e outdoor per soddisfare tutti quanti. La sua resistenza all'acqua fino a 5 ATM consente di utilizzarlo anche a contatto con il bagnato.

Una caratteristica degna di nota è rappresentata dalla modalità di ricarica. Per alimentare questa smartband non occorre alcun cavo di alimentazione in quanto sfilando il cinturino, il device ha integrata una porta USB da collegare direttamente a un caricatore.

Huawei Band 4 è acquistabile su Amazon a soli €22,90. Il prodotto è Prime e quindi se si è abbonati lo si può ricevere in sole 48 ore. In caso contrario, le spedizioni sono gratuite per i clienti che risultano i doni o per coloro che scelgono la consegna nei punti di ritiro.