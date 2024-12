HONOR ha brevettato uno smartphone con display scorrevole

Dopo che Huawei ha introdotto il primo telefono tri-fold pieghevole al mondo, l’Huawei Mate XT, diversi altri produttori hanno iniziato a valutare la messa a punto di soluzioni analoghe o comunque alternative ai canoninci pieghevoli. A questo proposito, nelle scorse ore è emerso un brevetto di HONOR che mostra un innovativo smartphone con meccanismo di visualizzazione scorrevole.

Honor: smartphone con meccanismo di visualizzino scorrevole

Andando più in dettaglio, il brevetto, che è stato pubblicato dalla China National Intellectual Property Administration (CNIPA), descrive questo inedito device che potrebbe offrire una dimensione dinamica dello schermo adattabile alle esigenze dell’utente.

Secondo il brevetto, il display scorrevole presenta un display organizzato in due parti, una delle quali rimane fissa, mentre l’altra si estende o scivola da un lato. Il dispositivo può in tal modo essere trasformato facilmente da smartphone a tablet e viceversa.

In base a quanto riferito, HONOR sta utilizzando travi elastici per collegare i due display per compiere azioni di apertura e chiusura fluide, oltre che per poter ancorare il display al dispositivo.

La funzione di scorrimento avviene grazie a un gruppo di guida. È dotato di un meccanismo incrociato che consente al display di scorrere da un’estremità alla sua piena estensione.

Ad ogni modo, per il momento, non è dato sapere se e quando lo smartphone con display scorrevole di HONOR verrà effettivamente lanciato sul mercato. Il fatto che sia stato depositato questo brevetto, infatti, non assicura in alcun modo che in futuro il dispositivo descritto possa diventare un progetto concreto.