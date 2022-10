Honor MagicBook 15: è ancora Prime Day, crollo al minimo storico (-300€)

Dopo essere stato in offerta per poche ore al Prime Day, Honor MagicBook 15 è tornato adesso al suo minimo storico. Se lo acquisti adesso hai subito 300 euro di sconto sul prezzo di listino: con l’abbonamento Prime puoi riceverlo a casa nel giro di un paio di giorno, con spedizione gratuita.

Honor MagicBook 15: un ottimo notebook Windows 11 ad un prezzo super

A soli 499 euro, Honor MagicBook 15 rischia di essere uno dei tuoi acquisti migliori di sempre. Parliamo di un ottimo notebook con Windows 11 preinstallato dotato di un processore AMD Ryzen 5 5500U ad alte prestazioni, che assicura performance al top e un’efficienza energetica spaventosa, ideale per il multitasking.

Al suo fianco, ecco una memoria RAM DDR4 veloce da 8GB e un SSD PCIe NVMe da 512GB: la combinazione di queste due caratteristiche ti garantisce il doppio della velocità di trasferimento, avvii rapidi e caricamento istantaneo delle applicazioni.

Con la tecnologia HONOR MagicLink2 puoi usare il tuo smartphone direttamente da PC, avendo la possibilità di aprire fino a tre finestre dal tuo telefono per un multitasking davvero completo.

Degno di nota è il suo design con corpo metallico in alluminio premium dal peso complessivo di appena 1.54 kg e uno spessore di soli 16.9mm. Perfetto per il lavoro, a casa e quando ti trovi in giro. Dopotutto, con il display ultraluminoso da 15.6 pollici con tecnologia di protezione occhi riesci ad avere un’ottima visibilità anche sotto la luce del sole.

Tutto questo può essere tuo quindi con lo sconto super di 300 euro. Approfittane subito: si tratta del minimo storico, un’offerta degno dei Prime Day appena terminati.

