Honor Magicbook X15: il prezzo CROLLA su Amazon (-280€)

Honor Magicbook X15 è tornato in offerta al suo minimo storico, come se fossimo ancora ai Prime Day. Per oggi hai infatti la possibilità di acquistare questo fantastico notebook a soli 369 euro, contro i 649 euro richiesti di listino. Lo sconto di 280,99 euro applicato sul prezzo di listino include anche la spedizione Prime: potrai riceverlo a casa praticamente subito.

Honor Magicbook X15: a questo prezzo è imperdibile

Honor Magicbook X15 è un notebook elegante e leggero perfetto per la produttività mobile dotato di display da 15.6 pollici Full View con risoluzione Full HD e cornici ultrasottili. Il processore è un Intel Core i3-10110U, affiancato da 8 GB di RAM e un SSD da 256 GB.

Con Windows 10 Home preinstallato, ma puoi aggiornare quando vuoi a Windows 11, questo PC portatile è costruito con alluminio e metalli di altissima qualità, per conferirgli solidità e leggerezza. Degno di nota è il sistema di raffreddamento basato su una ventola con design a lame ultra fini che permettono una migliore dissipazione del calore e prevengono qualsiasi episodio di surriscaldamento.

E la batteria dura tutto il giorno: in caso, puoi però contare sulla ricarica rapida da 65W che ti permette di avere una ricarica al 70% tramite porta USB-C nel giro di nemmeno un’ora. Con lettore di impronte integrato, Honor Magicbook X15 può essere tuo adesso a soli 369 euro. Non fartelo scappare perché va sempre a ruba.

