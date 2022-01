Honor MagicBook x15 tocca il MINIMO STORICO (-150€)

Un laptop deve essere eccezionale e performante perché se te lo devi portare in giro, hai bisogno di un prodotto che possa dare soltanto il meglio di sé. Se davanti all'acquisto di un prodotto del genere stai avendo tanti dubbi, stai sicuro che con Honor MagicBook X15 lo spavento passa. Ora ti spiego in breve quali sono le sue caratteristiche, ma prima id tutto devi sapere che per il prezzo che ha è un'ottima macchina soprattutto ora che è in promozione su Amazon al minimo storico. Grazie al ribasso di 150 euro hai l'occasione di renderlo tuo con soli 499,90€.

Incuriosito? Scoprilo subito.

Tieni a mente che con Prime le spedizioni sono completamente gratuite e il pacco arriva a casa in uno o due giorni.

Honor MagicBook X15: il laptop che sognavi

Per un utilizzo quotidiano e soprattutto duraturo Honor MagicBook X15 non può che essere la soluzione vincente. La sua scheda tecnica è ottima e bilancia in modo soddisfacente la spesa che devi affrontare così puoi contare su un prodotto che paghi, ma in modo giusto. Disponibile in colorazione Platino non lascia spazio a un design obsoleto ma punta tutto sulla modernità con struttura ultra slim e display infinito.

In modo particolare il pannello è un Full View da 15,6 pollici con risoluzione Full HD che non lascia niente al caso: software, social documenti e Suite diventano all'ordine del giorno in risoluzione avanzata. Persino lo streaming nel tempo libero e lo godi puntando al massimo e senza mezzi termini.

Il processore non è dei più nuovi, parliamo di un Intel Core i3 ma fattela dire tutta: se l'utilizzo che ne devi fare non richiede opere di design avanzato e lavori di grafica all'ultimo grido, non hai bisogno di puntare più alto. Questo modello va ancora alla grande e affiancato agli 8 GB di RAM e ai 256 GB di memoria su SSD fa persino meglio di configurazioni apparentemente più avanzate.

Per completare l'esperienza non mancano Windows 10 Home come sistema operativo, una batteria che dura tutto il giorno e un alimentatore che in mezz'ora ti fornisce il 70% di energia.

Acquista subito il tuo Honor MagicBook X15 su Amazon a soli 499,90€.