HONOR Pad 10 non solo di design ma anche fenomenale (8+256GB)

HONOR Pad 10 è un tablet su cui fare affidamento per tutto ciò che desideri. Lavoro, studio e svago sono all’ordine del giorno con questo dispositivo che non lascia spazio ad alcun dubbio: è bello e potente. Tutto il meglio è concentrato al suo interno per offrirti una fluidità e anche il multitasking di cui sei in cerca. Su Amazon l’occasione che stavi aspettando: con soli 279 euro lo porti a casa se spunti il coupon in pagina. Risparmi abbastanza perché il prezzo iniziale era di 349,90 euro.

Con un corpo interamente in metallo e uno spessore millimetrico, HONOR Pad 10 è uno spettacolo per gli occhi sotto tutti i punti di vista. Non solo in mano regala un’esperienza premium ma è anche ideale da portare sempre con te in borsa o nello zaino. In fin dei conti lui è dispositivo da scegliere per svago ma anche per avere una marcia in più quando lavori e studi. Disponibile in colorazione Grigio, questo modello monta come sistema operativo Android 15 ed ha ovviamente i servizi Google integrati quindi non c’è alcun tipo di limitazione.

Tutta la magia viene sprigionata dal display da 12,1 pollici che è ampio, luminoso e sprigiona una qualità senza fine con qualità 2.5K a tuo completo servizio. I dettagli sono così vividi da fondere ciò che viene riprodotto con la realtà che ti circonda. Inoltre hai 120Hz di refresh di aggiornamento per una scorrevolezza avanzata e una gamma cromatica da miliardi di colori. Tuttavia questo tablet non sarebbe nulla senza la sua potenza, la quale viene offerta dal processore Snapdragon 7 Gen 3 abbinato, sapientemente, a 8GB di RAM e 256GB di memoria da occupare come preferisci. Puoi anche fare affidamento sulla batteria che dura tutto il giorno, sul sistema con 6 altoparlanti e sul comparto fotografico che non scende a compromessi.

A soli 279,90 euro su Amazon con il coupon in pagina, il HONOR Pad 10 è da acquistare ad occhi chiusi.