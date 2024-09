HONOR Pad X8 a 134€: è un'OFFERTA LAMPO

È un’offerta lampo su Amazon e scadrà a breve: HONOR Pad X8 può essere tuo al prezzo stracciato di soli 134 euro. Approfittane prima del sold out, per allungare le mani su un tablet ottimo per l’intrattenimento multimediale (dallo streaming alla navigazione online), ma non solo.

Le specifiche del tablet HONOR Pad X8

Il sistema operativo è Android con interfaccia personalizzata Magic UI e accesso a Google Play per il download delle applicazioni e dei giochi. Tra le specifiche tecniche trovano posto un display Full HD da 10,1 pollici (perfetto per film e serie TV), il processore octa core MediaTek MT8786, 4 GB di RAM, 64 GB di memoria interna, fotocamere posteriore da 5 megapixel e anteriore da 2 megapixel, Wi-Fi, Bluetooth e batteria da 5.100 mAh. Per saperne di più dai uno sguardo alla descrizione completa.

Le dimensioni sono 240,2x159x7,55 millimetri, il peso si attesta a 460 grammi. La colorazione è Grigio Spaziale. Al prezzo stracciato di soli 134 euro, il tablet HONOR Pad X8 è un affare da cogliere al volo. Lo sconto è applicato in automatico, non servono coupon né codici promozionali.

È spedito da Amazon con la consegna gratuita a domicilio prevista entro domani se effettui l’ordine in questo momento. Come scritto in apertura, si tratta di un’offerta lampo: il numero delle unità è limitato e, una volta esaurito, il dispositivo tornerà al suo normale prezzo di listino. Se sei interessato, il consiglio è quello di non perdere tempo e approfittarne subito. Il voto medio assegnato dalle recensioni è molto alto, pari a 4,7 stelle su 5.