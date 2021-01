HONOR Router 3: solo 59€ su Amazon tramite questo coupon

HONOR Router 3 è un modello dal’ottimo rapporto qualità/prezzo, oggi è possibile acquistarlo su Amazon 59€, un ottimo risparmio rispetto ai 79€ di listino. Per applicare lo sconto basta selezionare la casella “Coupon 20€” e aggiungere il prodotto al carrello.

Il processore Dual Core da 1.2 GHz permette di gestire fino a 128 dispositivi collegati, grazie alla tenologia WiFi 6 Plus. La velocità di trasferimento dati raggiunge i 2976 Mbps tramite cavo LAN, mentre con il WiFi a 2.4 GHz e 5 GHz si viaggia rispettivamente a 570 e 2400 Mbps. Questi valori fanno del Honor Router 3 un buon modello di fascia media, ideale per un uso domestico o per gestire la rete di piccoli uffici o locali pubblici.

Il design minimale del dispositivo ben si adatta ad un arredamento moderno, anche grazie alla colorazione bianca e alle forme geometriche delle 4 antenne del WiFi.

La funzione Parental Control consente di impostare limiti di tempo per l’accesso a Internet e limitare l’accesso a determinati siti Web per proteggere i propri figli. La gestione avviene tramite l’app AI Life che si interfaccia con il router e da accesso a una serie di funzioni e regolazioni, utili per configurare la rete di casa a nostro piacimento.

HONOR Router 3 va in sconto su Amazon a 59€, applicando il coupon a carrello. Consigliamo l’acquisto a chi cerca un dispositivo di design che riesca a gestire al meglio la rete domestica e consenta una serie di funzioni e regolazioni smart.

