Horizon Europe: cresce il budget per le 5 missioni

La Commissione europea ha annunciato l’incremento del budget per il programma di lavoro di Horizon Europe relativo al biennio 2021-2022. Per raggiungere gli obiettivi delle cinque missioni sono stati aggiunti altri 562 milioni di euro, portando il totale a 16 miliardi di euro. Il finanziamento complessivo fino al 2027 supera quindi i 96 miliardi di euro. Recentemente sono state scelte le 100 città per la missione sulle smart city.

Orizzonte Europa 2021-2022: 16 miliardi di euro

La Commissione europea spiega che 507,1 milioni di euro serviranno per supportare le cinque missioni principali che permetteranno di finanziare soluzioni innovative in tre settori (clima, salute e digitale) entro il 2030. La missione “Adaptation to Climate Change” prevede un investimento di 126,2 milioni di euro per lo sviluppo di soluzioni che possano risolvere i problemi derivanti dai cambiamenti climatici.

Alla missione “Restore our Ocean and Waters” sono riservati 117,9 milioni di euro. L’obiettivo è ripristinare l’ecosistema marino e la biodiversità, eliminando le fonti di inquinamento. La missione “A Soil Deal for Europe” userà 95 milioni di euro per studiare la biodiversità del suolo.

La missione “Cancer” prevede un finanziamento di 129,56 milioni di euro per la prevenzione del cancro. Infine, la missione “Climate-Neutral and Smart Cities” sfrutterà un budget di 119,37 milioni di euro per la creazione di smart city ad impatto climatico zero.

La Commissione europea ha inoltre riservato 25 milioni di euro al programma MSCA4Ukraine, grazie al quale i ricercatori ucraini potranno continuare il loro lavoro presso organizzazioni accademiche e non presenti in Europa. I fondi di Horizon Europe non possono essere utilizzati da aziende che operano in Russia e Bielorussia.