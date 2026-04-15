Hosting Aruba per WordPress: pacchetto completo con dominio e SSL in offerta

Con l’hosting gestito per WordPress di Aruba hai la piattaforma che cercavi per avviare il tuo progetto web senza preoccuparti di troppe complessità tecniche: sarai di fronte a una soluzione “chiavi in mano” che copre qualsiasi tipo di esigenza come un blog personale, un sito vetrina o un vero e proprio e-commerce. I piani disponibili sono differenti, tutti in offerta per il primo anno con un notevole risparmio rispetto al prezzo di listino.

I dettagli dell’offerta

Una formula che vuole azzerare ogni ostacolo in fase di avvio, per questo l’abbiamo definita “chiavi in mano“. Aruba ti consegna il CMS WordPress già preinstallato e gestito assumendosi la totale responsabilità e l’onere della gestione degli aggiornamenti di sistema e della sicurezza dell’applicativo senza richiedere alcun intervento manuale da parte tua.

Avrai un supporto anche nella creazione dei contenuti grazie a un assistente integrato basato su intelligenza artificiale: con questo strumento verrai guidato passo dopo passo per realizzare il tuo sito senza sforzi e riempirlo di contenuti superando il “blocco dello scrittore” durante la stesura dei testi e la strutturazione delle varie sezioni del sito.

Un servizio che sfrutta una specifica piattaforma hosting ottimizzata per WordPress e dunque calibrata per darti le massime prestazioni di caricamento e un’eccellente reattività anche sotto stress. Incluso nel prezzo avrai anche il dominio e il certificato SSL DV già preinstallato per abilitare immediatamente il protocollo HTTPS, ormai fondamentale per trasmettere fiducia agli utenti e ai motori di ricerca.

Per proteggere il tuo lavoro da errori umani, sovrascritture occidentali o eventuali malfunzionamenti, l’infrastruttura provvede in autonomia a effettuare backup giornalieri del tuo sito. Un paracadute di sicurezza con cui ripristinare rapidamente i contenuti e l’intero database in caso di necessità.

Questo piano hosting rappresenta una base solida, ottimizzata e priva di stress per il tuo progetto web su WordPress.