 Hosting Aruba per WordPress: pacchetto completo con dominio e SSL in offerta
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Hosting Aruba per WordPress: pacchetto completo con dominio e SSL in offerta

Con l'hosting gestito di Aruba potrai avere il tuo sito web su WordPress con una infrastruttura solida, sicura e dalle ottime prestazioni.
Hosting Aruba per WordPress: pacchetto completo con dominio e SSL in offerta
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Con l'hosting gestito di Aruba potrai avere il tuo sito web su WordPress con una infrastruttura solida, sicura e dalle ottime prestazioni.

Con l’hosting gestito per WordPress di Aruba hai la piattaforma che cercavi per avviare il tuo progetto web senza preoccuparti di troppe complessità tecniche: sarai di fronte a una soluzione “chiavi in mano” che copre qualsiasi tipo di esigenza come un blog personale, un sito vetrina o un vero e proprio e-commerce. I piani disponibili sono differenti, tutti in offerta per il primo anno con un notevole risparmio rispetto al prezzo di listino.

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I dettagli dell’offerta

Una formula che vuole azzerare ogni ostacolo in fase di avvio, per questo l’abbiamo definita “chiavi in mano“. Aruba ti consegna il CMS WordPress già preinstallato e gestito assumendosi la totale responsabilità e l’onere della gestione degli aggiornamenti di sistema e della sicurezza dell’applicativo senza richiedere alcun intervento manuale da parte tua.

Avrai un supporto anche nella creazione dei contenuti grazie a un assistente integrato basato su intelligenza artificiale: con questo strumento verrai guidato passo dopo passo per realizzare il tuo sito senza sforzi e riempirlo di contenuti superando il “blocco dello scrittore” durante la stesura dei testi e la strutturazione delle varie sezioni del sito.

Un servizio che sfrutta una specifica piattaforma hosting ottimizzata per WordPress e dunque calibrata per darti le massime prestazioni di caricamento e un’eccellente reattività anche sotto stress. Incluso nel prezzo avrai anche il dominio e il certificato SSL DV già preinstallato per abilitare immediatamente il protocollo HTTPS, ormai fondamentale per trasmettere fiducia agli utenti e ai motori di ricerca.

Per proteggere il tuo lavoro da errori umani, sovrascritture occidentali o eventuali malfunzionamenti, l’infrastruttura provvede in autonomia a effettuare backup giornalieri del tuo sito. Un paracadute di sicurezza con cui ripristinare rapidamente i contenuti e l’intero database in caso di necessità.

Questo piano hosting rappresenta una base solida, ottimizzata e priva di stress per il tuo progetto web su WordPress.

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Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 15 apr 2026

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Giovanni Ferlazzo
Pubblicato il
15 apr 2026
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