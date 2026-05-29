 Realizza il tuo sito web in pochi minuti e con pochi euro con Hostinger
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Realizza il tuo sito web in pochi minuti e con pochi euro con Hostinger

Realizza e metti online il tuo sito web in pochi minuti e con pochi euro grazie a Hostinger, la soluzione perfetta e innovativa per tutti.
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Realizza e metti online il tuo sito web in pochi minuti e con pochi euro grazie a Hostinger, la soluzione perfetta e innovativa per tutti.
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Hostinger è il modo più veloce e sicuro per realizzare il tuo sito web senza competenze. Chiunque tu sia, sappi che puoi creare il tuo progetto e metterlo online in pochissimi minuti e con pochi euro. Non ci credi? Prova subito Web Site Builder di Hostinger a partire da soli 2,99 euro al mese, grazie alla nuova offerta super conveniente. Non perdere questa super occasione!

Scegli il tuo piano Hostinger

Infatti, hai fino a 30 giorni di garanzia soddisfatti o rimborsati! Così tu non ci perdi e capisci se questa è la soluzione ideale che rende onore alle tue idee online! Potrai chattare con l’intelligenza artificiale o scegliere un template tra quelli disponibili. Inoltre, hai sempre un dominio gratis e inizi con uno sconto fino al 75%! Insomma, un mondo di vantaggi solo per te. Scegli il piano perfetto per le tue necessità tra i due disponibili.

Scegli il piano Hostinger per realizzare il tuo sito web

Hostinger offre due piani per realizzare il tuo sito web. Dai un’occhiata a prezzi e funzionalità incluse, per una scelta consapevole, trasparente e facile.

Scegli Web Site Builder Premium a soli 2,99 euro al mese, anziché 11,99 euro, se cerchi gli elementi essenziali per realizzare un sito web:

  • Crea fino a 3 siti web
  • 5 crediti di vibe coding
  • 20 GB di spazio di archiviazione per i tuoi file (SSD)
  • 2 caselle di posta per sito web – gratis per 1 anno
  • Dominio gratuito per 1 anno
  • Website builder drag and drop
  • Scegli tra 300+ template creati da designer
  • Crea e invia campagne email con l’AI in pochi click
  • Cresci più velocemente con strumenti per SEO, email e marketing della tua attività
  • Aggiorna il tuo sito in qualsiasi momento con la modifica mobile
Ottieni Web Site Builder Premium

Scegli Web Site Builder Business a soli 3,99 euro al mese, anziché 11,99 euro, se hai bisogno di strumenti AI e funzionalità e-commerce:

  • Crea 50 siti web
  • 5 crediti di vibe coding
  • 50 GB di memoria per i tuoi file
  • 5 caselle di posta per sito web – gratis per 1 anno
  • Vendi fino a 1000 prodotti e gestisci facilmente il tuo negozio
  • Mantieni il 100% dei tuoi profitti senza commissioni di transazione
  • Offri oltre 100 metodi di pagamento per raggiungere più clienti
  • Monitora le prestazioni con analisi in tempo reale
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Pubblicato il 29 mag 2026

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Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
29 mag 2026
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