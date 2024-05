Hosting GRATIS per un anno con Netsons se trasferisci il tuo sito web

Se hai un’attività online e vorresti fare il salto di qualità, Netsons ha un’offerta che potrebbe fare al caso tuo. Grazie alla promozione attiva, infatti, se scegli di passare a Netsons puoi ottenere un anno di hosting gratuito e beneficiare di servizi premium per portare la tua presenza online al livello successivo.

Come riscattare l’anno gratis con Netsons

Cambiare provider non è mai stato così conveniente. Grazie alla promo Netsons, puoi trasferire il tuo servizio gratuitamente fino alla scadenza del contratto con il tuo attuale provider. Approfitta di questa opportunità per migliorare la qualità dei servizi che ricevi e risparmiare allo stesso tempo.

Con Netsons, il trasferimento del tuo sito è semplicissimo: attraverso gli strumenti di migrazione gratuita, puoi spostare file, database, mail e tutti i contenuti del tuo sito con pochi clic. E non è tutto: come anticipato, il servizio di Hosting che scegli è gratuito per un anno, permettendoti di testare i nostri servizi senza alcun costo.

Quali sono i vantaggi di Netsons? I piani includono, tra le altre cose:

cPanel : il pannello hosting intuitivo per gestire il tuo sito web, la posta elettronica e molto altro

: il pannello hosting intuitivo per gestire il tuo sito web, la posta elettronica e molto altro Installazione automatica di CMS come WordPress, Joomla e Prestashop

di CMS come WordPress, Joomla e Prestashop Certificato SSL Let’s Encrypt: rendi sicuro il tuo sito e migliora la tua visibilità sui motori di ricerca

Let’s Encrypt: rendi sicuro il tuo sito e migliora la tua visibilità sui motori di ricerca Netsons Web Shield: gestisci la sicurezza del tuo sito direttamente da cPanel con un sistema avanzato di protezione antivirus e antimalware

Con Netsons, l’attivazione dell’hosting avviene immediatamente dopo l’acquisto, consentendoti di iniziare a lavorare subito sul tuo sito. Grazie a tecnologie come HTTP/2 e PHP ultraveloce, il tuo sito avrà prestazioni ottimali e un tempo di caricamento veloce, migliorando così il suo posizionamento sui motori di ricerca. Approfitta della promo e richiedi il trasferimento per ottenere un anno di Hosting GRATIS.