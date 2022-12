Hosting per WordPress: con ServerPlan il piano è "su misura" e parte da 24€ all'anno

Per il proprio sito in WordPress è necessario avere a disposizione un servizio di hosting che sia efficiente, completo e conveniente. Si tratta della base di partenza per qualsiasi progetto web, sia per chi vuole realizzare un sito personale che per chi ha la necessità di gestire un network di siti web con WordPress e non può prescindere da un servizio di hosting in grado di soddisfare appieno le proprie esigenze.

In questo momento, la scelta giusta per poter accedere ad hosting WordPress ottimizzato è rappresentata da ServerPlan che offre un servizio completo a partire da 24 euro + IVA all’anno con un dominio gratis per sempre. Per scoprire tutti i piani di ServerPlan è possibile fare riferimento direttamente al sito ufficiale, linkato qui di seguito:

Con ServerPlan il piano hosting per WordPress è conveniente e adatto a tutte le esigenze

ServerPlan propone diversi piani per soddisfare tutte le possibili esigenze. Con Starterkit WordPress, ad esempio, bastano 24 euro più IVA ogni anno per poter accedere ad un piano di hosting completo ed efficiente per gestire il proprio sito web personale.

Per chi ha esigenze maggiori, invece, ci sono i piani Startup WordPress (69 euro + IVA), Enterprise WordPress (129 euro + IVA), Enterprise Plus WordPress (210 euro + IVA) che garantiscono bonus crescenti a partire dalla possibilità di sfruttare WordPress pre-installato e con aggiornamenti automatici.

Le proposte di ServerPlan sono, quindi, ideali per poter accedere ad un piano hosting di WordPress davvero “su misura”. Ogni piano è in grado di soddisfare determinate esigenze andando a proporre una soluzione molto conveniente che consente di ridurre la spesa per l’hosting. Per approfondire le proposte di ServerPlan è possibile fare riferimento al link qui di sotto:

