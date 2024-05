Hosting sito web: SiteGround festeggia 20 anni con piani da 2,99€ al mese

Hai in mente un nuovo progetto online e sei alla ricerca per il tuo sito di un hosting affidabile, veloce ed economico? Potrebbe allora fare al caso tuo la nuova promozione in corso di SiteGround, che in occasione del suo 20° compleanno sta offrendo piani hosting a partire da 2,99 euro al mese.

SiteGround è un servizio hosting di qualità, capace di distinguersi rispetto alla concorrenza per la velocità garantita da ciascun piano e dall’eccellente rapporto qualità-prezzo, grazie anche a una meticolosa attenzione ai particolari.

Hosting web per il tuo nuovo sito a partire da 2,99 euro al mese con SiteGround

La promozione per i primi 20 anni di SiteGround interessa i piani hosting per WordPress, la piattaforma più usata al mondo per la creazione e gestione dei siti web, indipendentemente dal progetto (che sia un blog o un e-commerce non fa alcuna differenza).

Grazie allo sconto dell’81%, il piano StartUp è in offerta a 2,99 euro al mese invece di 15,99 euro: sono inclusi il dominio gratuito, l’installazione di WordPress, la migrazione da un eventuale altro hosting con il plugin WP Migrator, il trasferimento dati illimitato, il protocollo SSL, le email e gli aggiornamenti automatici. Si tratta di una soluzione ideale per chi apre un nuovo blog ora e per qualsiasi progetto che conta circa 10.000 visite mensili.

Se hai più di un sito, la soluzione più conveniente è il piano GrowBig, al momento in offerta a 5,49 euro al mese anziché 27,99 euro, grazie al maxi sconto dell’80%. Questo perché consente di avere siti web illimitati e un traffico mensile pari a 100.000 visite, oltre che 20 GB di spazio.

Approfitta dunque della promozione in corso di SiteGround per attivare uno spazio hosting per WordPress a 2,99 euro al mese.