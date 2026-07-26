Hosting web gratis per un anno con la nuova promo flash di IONOS

Per chi è alla ricerca di un nuovo servizio di hosting da utilizzare per il proprio sito web, la soluzione giusta in questo momento è rappresentata da IONOS, da anni punto di riferimento del settore.
I nuovi utenti che si affidano al provider, infatti, hanno la possibilità di puntare sul piano Plus con un prezzo azzerato per i primi 12 mesi. Al termine del periodo promozioanle, chi deciderà di rinnoverà il servizio avrà la possibilità di farlo con un prezzo di 9 euro + IVA al mese.
Per accedere all’offerta basta visitare il sito ufficiale di IONOS, accessibile qui di sotto. Si tratta di una promozione valida solo per un breve periodo.
Tutti per cui conviene scegliere IONOS
Scegliere oggi IONOS significa poter contare su un servizio di hosting di qualità, in grado di soddisfare appieno le esigenze dei suoi utenti. Il piano Plus, in particolare, ha tutte le caratteristiche giuste per essere oggi l’opzione migliore da attivare.
Tra le caratteristiche troviamo 200 GB di spazio NVMe, con un accesso esteso alle risorse del server e con 2 caselle e-mail incluse oltre a un dominio omaggio per un anno, lo scanner antimalware per siti web e la possibilità di sfruttare un servizio di assistenza in italiano.
IONOS rappresenta, quindi, la base di partenza giusta per poter creare un sito web di successo, in grado di offrire prestazioni eccellenti e di adattarsi alle necessità del singolo utente. La promo in corso, inoltre, è un elemento in grado di fare la differenza.
Il piano Plus, infatti, è disponibile con canone zero per un anno, garantendo un utilizzo completo e illimitato del servizio offerto da IONOS. Per accedere subito alla promozione, disponibile solo per un breve periodo, basta premere sul box qui di sotto.