Hosting WordPress a metà prezzo con la promozione Serverplan

Se stai cercando un Hosting WordPress affidabile, performante e conveniente, Serverplan ti offre un’opportunità imperdibile con la sua promozione speciale, valida fino al 31 gennaio: fino al 50% di sconto sull’acquisto di piani selezionati.

Tutti i piani Hosting WordPress di Serverplan includono:

Un dominio gratis per sempre

per sempre WordPress preinstallato e gestito (escluso Starterkit 5 GB)

e gestito (escluso Starterkit 5 GB) Frequenza di backup: giornaliera

Cache preinstallata

Certificato SSL Let’s Encrypt

Oltre ad aggiornamenti automatici, server localizzati in Italia e trasferimento gratuito.

Promozione e piani Serverplan disponibili

La promozione offre uno sconto del 30% sull’acquisto di un piano Startup 20GB e del 50% sull’acquisto di un piano Enterprise Plus 200GB. La promozione è valida solo per il primo anno di servizio, e i rinnovi sono esclusi. Scegli il piano Hosting WordPress (in abbonamento annuale) che più di adatta alle tue esigenze:

Starterkit WordPress – 26 euro + IVA: piccolo prezzo, elevate prestazioni

– 26 euro + IVA: piccolo prezzo, elevate prestazioni Startup WordPress – 53,20 euro + IVA (con sconto 30%): tutti gli elementi per espandere il tuo progetto

– 53,20 euro + IVA (con sconto 30%): tutti gli elementi per espandere il tuo progetto Enterprise WordPress – 142 euro + IVA: fai decollare il tuo business

– 142 euro + IVA: fai decollare il tuo business Enterprise Plus WordPress – 115 euro + IVA (con sconto 50%): il top delle performance per il tuo e-commerce o sito aziendale

Con Serverplan, hai WordPress preinstallato per gestire il tuo blog con estrema facilità. Nessuna installazione manuale, nessun clic necessario. Otterrai tutti gli aggiornamenti automatici di WordPress, inclusi quelli di plugin e temi, garantendo un sito sempre aggiornato, sicuro e non vulnerabile.

Cos’è un Hosting WordPress? È un servizio che ti offre uno spazio su un server per ospitare i contenuti del tuo sito, con il CMS WordPress preinstallato. Scegliendo Serverplan, hai il vantaggio di backup e aggiornamenti periodici fatti in autonomia, garantendo la massima tranquillità per il tuo progetto online. Approfitta online degli sconti fino al 50%, disponibili sui piani.

