IONOS: crea il tuo sito e-commerce con il supporto AI a solo 1 euro al mese

Hai deciso di creare un sito e-commerce per dare spazio sul web alla tua attività e incrementare le vendite? IONOS è la soluzione che arriva al momento giusto: con un website builder che mette a tua disposizione strumenti AI puoi averlo in sconto a soli 1 euro al mese per 6 mesi: un’opportunità che include la garanzia soddisfatti o rimborsati entro 30 giorni.

Grazie a IONOS potrai mandare il tuo negozio online in pochi step: generi le pagine con il supporto dell’intelligenza artificiale fornendo alcuni semplici prompt, inclusi testo e immagini, oppure scegli direttamente tra una serie di template. Sarai libero di vendere qualsiasi cosa, con tutte le funzioni più importanti già integrate, inclusi metodi di pagamento come PayPal, carta di credito, bonifico bancario e molto altro ancora.

Potrai garantire anche il massimo in termini di modalità di consegna, con GLS, Hermes, DHL e tanti altri già disponibili e integrati nella piattaforma. Avrai sempre una panoramica chiara dei prodotti e delle vendite grazie a una apposita app mobile, una dashboard intuitiva e strumenti che ti aiuteranno ad aumentare il fatturato studiando la concorrenza e vendendo anche tramite i social media.

Il pacchetto protagonista di questa offerta ti permetterà di avere un dominio incluso nel prezzo per il primo anno, supporto per oltre 5.000 articoli e prodotti digitali fino a 1 GB ciascuno, metodi di pagamento e spedizione integrati, vendite su Facebook e Instagram, pubblicità su TikTok e molto altro ancora. L’offerta è attivabile direttamente online, con assistenza clienti 24/7 e, come detto, garanzia soddisfatti o rimborsati valida per 30 giorni.