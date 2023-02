Hosting WordPress a partire da 2,99 euro al mese: ecco la nuova offerta di SiteGround

Arriva da SiteGround la proposta giusta per accedere ad un piano di Hosting per WordPress davvero completo e conveniente. Si tratta di una delle opzioni più interessanti del momento grazie alla promozione in corso che applica uno sconto del 76% sul prezzo standard garantendo la possibilità di attivare un piano di Hosting a partire da 2,99 euro + IVA. Vediamo tutti i dettagli relativi alla proposta di SiteGround:

Piano di Hosting per WordPress: i dettagli completi dell’offerta di SiteGround

Chi è alla ricerca di un piano di Hosting per WordPress può valutare con attenzione la promozione di SiteGroud. Il provider, riferimento assoluto del settore, propone 3 livelli tra cui scegliere:

StartUp a 2,99 euro al mese

a 2,99 euro al mese GrowBig a 5,49 euro al mese

a 5,49 euro al mese GoGeek a 8,49 euro al mese

I piani proposti da SiteGround includono vantaggi crescenti. Già la versione “base”, StartUp, riservata a chi ha un solo sito web, prevede diversi bonus come il dominio gratuito oltre ad un servizio completo e senza costi per l’installazione di WordPress, dei plugin e dei vari aggiornamenti. Sono gratis anche SSL, CDN e e-mail e c’è la funzione dei backup giornalieri. A disposizione dell’utente c’è uno spazio web di 10 GB.

Con le versioni più complete, inoltre, restano tutti i bonus del piano base, a partire dal domino gratis, e si aggiungono vari bonus aggiuntivi come la possibilità di utilizzare il piano di Hosting WordPress per un numero illimitato di siti web avendo a disposizione fino a 40 GB di spazio web. Da segnalare vantaggi extra come il back-up on demand e un PHP più veloce del 30% oltre a, con il piano top, DNS privato gratuito e assistenza prioritaria.

L’offerta di SiteGround per chi ha bisogno di un piano di hosting per WordPress è, quindi, molto articolata e flessibile. Si tratta di una buona occasione per accedere ad un piano completo e a prezzo ribassato. Se avete bisogno di questo servizio, quindi, vi consigliamo di dare un’occhiata ai 3 piani di SiteGround qui di sotto:

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.