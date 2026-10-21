 Hostinger Black Friday: fino all'85% per realizzare la tua idea online
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Hostinger Black Friday: fino all'85% per realizzare la tua idea online

Grazie al Black Friday anticipato di Hostinger hai fino all'85% di sconto su tutte le soluzioni per realizzare la tua idea online oggi.
Hostinger Black Friday: fino all'85% per realizzare la tua idea online
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Grazie al Black Friday anticipato di Hostinger hai fino all'85% di sconto su tutte le soluzioni per realizzare la tua idea online oggi.
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Sfrutta subito il Black Friday di Hostinger e ottieni fino all’85% di sconto su tutti i piani per realizzare la tua idea online. I prezzi sono trasparenti e nessun costo nascosto ti sorprenderà. Quindi affidati ora al servizio più amato e approfitta dell’offerta prima che sia troppo tardi.

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Tutti i piani Hostinger in offerta Black Friday

Vediamo quindi quali sono i piani Hostinger in offerta Black Friday questi giorni e scegli quello che fa al caso tuo.

Hostinger Premium a soli 1,99 euro al mese, anziché 12,99 euro. Grazie a queste funzionalità gestisci siti web senza intoppi. Perfetto per creator e piccoli brand.

  • Black Friday: Ottieni il doppio dei crediti AI, 500 invece di 250
  • 3 siti web
  • Dominio – gratis per 1 anno
  • 20GB di archiviazione SSD
  • Backup settimanali gratuiti
  • E-commerce disponibile
  • AI Builder
  • WordPress
  • Assistente IA per il tuo negozio online
  • 2 caselle di posta per sito web – gratis per 1 anno
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Hostinger Illimitato a soli 2,79 euro al mese, anziché 18,99 euro. Grazie a questo piano hai numero illimitato di siti web e caselle di posta elettronica, oltre a strumenti AI e supporto prioritario per la massima flessibilità.

  • Black Friday: Ottieni il doppio dei crediti AI, 1000 invece di 500
  • Nessun limite siti web
  • Dominio – gratis per 1 anno
  • 50GB di archiviazione NVMe
  • Backup giornalieri + ripristino facile dei dati
  • CDN inclusa
  • E-commerce disponibile
  • Assistenza prioritaria da parte di esperti 24/7
  • AI Builder
  • WordPress
  • Assistente IA per il tuo negozio online
  • Node.js
  • Caselle di posta per sito web illimitate – gratis per 1 anno
  • Email marketing AI: gratuito per 1 anno
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Hostinger Cloud Startup a soli 7,99 euro al mese, anziché 25,99 euro. Questo piano è pensato per chi cerca potenza dedicata per agenzie o progetti ad alto traffico.

  • Black Friday: Ottieni il doppio dei crediti AI, 2000 invece di 1000
  • Nessun limite siti web
  • Dominio – gratis per 1 anno
  • 100GB di archiviazione NVMe
  • Backup giornalieri e su richiesta
  • CDN inclusa
  • E-commerce disponibile
  • Assistenza prioritaria da parte di esperti 24/7
  • AI Builder
  • WordPress
  • Assistente IA per il tuo negozio online
  • Node.js
  • Nessun limite caselle di posta per sito web – gratis per 1 anno
  • Email marketing AI: gratuito per 1 anno
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Pubblicato il 21 ott 2026

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Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
21 ott 2026
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