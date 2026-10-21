Hostinger Black Friday: fino all'85% per realizzare la tua idea online

Sfrutta subito il Black Friday di Hostinger e ottieni fino all’85% di sconto su tutti i piani per realizzare la tua idea online. I prezzi sono trasparenti e nessun costo nascosto ti sorprenderà. Quindi affidati ora al servizio più amato e approfitta dell’offerta prima che sia troppo tardi.
Tutti i piani Hostinger in offerta Black Friday
Vediamo quindi quali sono i piani Hostinger in offerta Black Friday questi giorni e scegli quello che fa al caso tuo.
Hostinger Premium a soli 1,99 euro al mese, anziché 12,99 euro. Grazie a queste funzionalità gestisci siti web senza intoppi. Perfetto per creator e piccoli brand.
- Black Friday: Ottieni il doppio dei crediti AI, 500 invece di 250
- 3 siti web
- Dominio – gratis per 1 anno
- 20GB di archiviazione SSD
- Backup settimanali gratuiti
- E-commerce disponibile
- AI Builder
- WordPress
- Assistente IA per il tuo negozio online
- 2 caselle di posta per sito web – gratis per 1 anno
Hostinger Illimitato a soli 2,79 euro al mese, anziché 18,99 euro. Grazie a questo piano hai numero illimitato di siti web e caselle di posta elettronica, oltre a strumenti AI e supporto prioritario per la massima flessibilità.
- Black Friday: Ottieni il doppio dei crediti AI, 1000 invece di 500
- Nessun limite siti web
- Dominio – gratis per 1 anno
- 50GB di archiviazione NVMe
- Backup giornalieri + ripristino facile dei dati
- CDN inclusa
- E-commerce disponibile
- Assistenza prioritaria da parte di esperti 24/7
- AI Builder
- WordPress
- Assistente IA per il tuo negozio online
- Node.js
- Caselle di posta per sito web illimitate – gratis per 1 anno
- Email marketing AI: gratuito per 1 anno
Hostinger Cloud Startup a soli 7,99 euro al mese, anziché 25,99 euro. Questo piano è pensato per chi cerca potenza dedicata per agenzie o progetti ad alto traffico.
- Black Friday: Ottieni il doppio dei crediti AI, 2000 invece di 1000
- Nessun limite siti web
- Dominio – gratis per 1 anno
- 100GB di archiviazione NVMe
- Backup giornalieri e su richiesta
- CDN inclusa
- E-commerce disponibile
- Assistenza prioritaria da parte di esperti 24/7
- AI Builder
- WordPress
- Assistente IA per il tuo negozio online
- Node.js
- Nessun limite caselle di posta per sito web – gratis per 1 anno
- Email marketing AI: gratuito per 1 anno