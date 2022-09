Gestionale sul Web: trasformazione digitale in salsa cloud

Facile dire “trasformazione digitale”. Del resto si tratta di un processo ormai innestato nell’immaginario collettivo attraverso una serie di luoghi comuni che vedono semplicemente nella trasposizione in digitale delle dinamiche precedentemente vive nel mondo analogico. Le cose sono però spesso più complesse di quel che sembra, anche se renderle semplici potrebbe essere questione di un click. Sostituire tutto quel che gravita sulle scrivanie di un ufficio, infatti, è qualcosa che implica attenzioni particolari: servono gruppi di continuità per tenere le macchine sempre operative, servono reti VPN per la sicurezza dei dati, serve connettività dedicata, servono sistemi di backup, macchine, licenze e molto altro ancora.

Oppure si può semplificare tutto ciò con uno strumento come il nuovo “Gestionale sul Web” ed in un click l’orizzonte cambia completamente. A quel punto sarà davvero facile dire “trasformazione digitale”, perché sarà un processo a portata di mano – e di budget.

Gestionale sul Web

Gestionale sul Web (gestionalesulweb.it) è un gestionale in cloud pensato per le aziende, in grado di offrire tutto quanto un’impresa possa avere bisogno per la propria produttività quotidiana. Non si tratta di un software, ma di un servizio su cloud che da questo tipo di dimensione eredita tutta una serie di importanti vantaggi:

costi scalabili, che ogni azienda può definire in base alle proprie dimensioni struttura modulare, che ogni azienda può declinare in base alle proprie necessità sicurezza dei dati, conservati presso server farm sicure e monitorate nessun costo di infrastruttura nessun costo di manutenzione nessuna licenza software da acquisire accesso mobile garantito e semplificato aggiornamenti continui per migliorare il gestionale e adeguarlo alle normative in corso

Scegliere l’offerta di gestionalesulweb.it significa fare come già hanno fatto oltre 10 mila aziende italiane: affidare a questo tipo di soluzione le proprie ambizioni di trasformazione digitale, portando online ogni singolo aspetto del lavoro di ogni giorno.

Con il Gestionale sul Web, infatti, l’azienda sposta il proprio baricentro sul Web erogando servizi ad ampio raggio e contemplando tutta una serie di funzioni essenziali:

Magazzino e spedizioni

DDT, trasferimenti, gestioni multimagazzino, automatizzazioni e molto altro ancora

DDT, trasferimenti, gestioni multimagazzino, automatizzazioni e molto altro ancora Contabilità

Contabilità semplificata o ordinaria, bilanci, gestione iva, ammortamenti e tutto quanto concernente gli aspetti contabili d’azienda (mutui, ratei, bilanci, cespiti, eccetera)

Contabilità semplificata o ordinaria, bilanci, gestione iva, ammortamenti e tutto quanto concernente gli aspetti contabili d’azienda (mutui, ratei, bilanci, cespiti, eccetera) Produzione

Gestione delle commesse, dei piani di produzione, dei tempi, dei ritardi e di ogni altro aspetto concernente gli aspetti operativi in sede produttiva

Gestione delle commesse, dei piani di produzione, dei tempi, dei ritardi e di ogni altro aspetto concernente gli aspetti operativi in sede produttiva CRM

Gestione semplificata delle comunicazioni con i clienti

Gestione semplificata delle comunicazioni con i clienti Agenti

Gestione completa e coordinata degli agenti di vendita, con calcoli di performance e provvigione, offrendo dati in tempo reale su clienti e documenti

Gestione completa e coordinata degli agenti di vendita, con calcoli di performance e provvigione, offrendo dati in tempo reale su clienti e documenti Gestione documentale

Ogni documento inerente l’attività aziendale può essere caricato, gestito e conservato: si parte da 1GB di spazio e si va a crescere in base alle necessità dell’azienda

Ogni documento inerente l’attività aziendale può essere caricato, gestito e conservato: si parte da 1GB di spazio e si va a crescere in base alle necessità dell’azienda Fatturazione elettronica

Anche la produzione delle fatture elettroniche viene gestita con medesimo gestionale, attingendo dai dati di produzione e di vendita per arrivare alla chiusura del rapporto con il cliente attraverso la fattura ed il pagamento

Anche la produzione delle fatture elettroniche viene gestita con medesimo gestionale, attingendo dai dati di produzione e di vendita per arrivare alla chiusura del rapporto con il cliente attraverso la fattura ed il pagamento E-commerce

Gestione integrata di sistemi di vendita online (PrestaShop, WooCommerce, Shopify)

Gestione integrata di sistemi di vendita online (PrestaShop, WooCommerce, Shopify) Business Analysis

Il fatto che tutti i dati siano conservati su una sola piattaforma consente un importante lavoro di data analisys, con la possibilità di far parlare le informazioni per tradurle in conoscenza, esperienza e strategia.

Quanto costa?

Le migliori notizie giungono proprio sul fronte dei prezzi, poiché esplicitano agli occhi dell’azienda quanto tangibile possa essere il risparmio quando si sceglie l’opzione cloud. Sono tre i pacchetti fondamentali messi a disposizione:

Gestionale sul Web PMI no limits ( 49 39 euro/mese)

39 euro/mese) Gestionale sul Web Plus no limits (59 euro/mese)

Ogni risorsa può essere calibrata sulle necessità aziendali, dunque ulteriori pacchetti possono essere valutati e discussi caso per caso, fino a ritagliare un modello Enterprise progettato appositamente sul profilo del gruppo. Molti, infatti, i moduli attivabili su richiesta: si va dalla gestione dei cantieri alla produzione delle bolle di trasporto, passando per la tracciabilità dei singoli lotti di produzione e la gestione di spedizioni e corrieri. Non conta di cosa si occupa l’azienda: gestionalesulweb.it ha tutto quanto utile per trasporre sul Web ogni singolo aspetto.

Ma non solo: quando l’azienda è ai primi passi e l’aspetto fondamentale è la capacità di ridurre le spese e ottimizzare le risorse disponibili per gli investimenti, ecco che la scelta di un gestionale “a consumo” può rivelarsi una scelta vincente. L’idea di fondo è quella per cui se non fatturi non spendi, mentre se fatturi avrai le risorse utili per un piccolo costo di gestione degli aspetti burocratici correlati. Poche fatture al mese potrebbero così costare pochissimi euro e addirittura di meno se la scelta sarà di lasciare questi aspetti al weekend per dedicare alla produzione i giorni infrasettimanali. La modalità “a consumo” è un vero e proprio modello pay-per-use che lascia le mani libere e consente di valutare la piattaforma con calma nelle settimane fondamentali della fase di startup: creare nuovi documenti ha un costo specifico, modificarli è gratis ed a credito esaurito si potrà procedere con una semplice ricarica.

Ok, la scelta è giusta?

Sarà sufficiente scorrere le molte funzioni disponibili sull’interfaccia di gestionalesulweb.it per comprendere quanto capillare sia il progetto e quanto rappresenti un valore aggiunto per qualunque azienda che voglia accentrare su un solo progetto l’intera gestione produttiva e contabile delle proprie attività. Sarà inoltre sufficiente pensare a quanti costi il cloud consenta di risparmiare per capire quanto vantaggioso possa essere l’abbandono di vecchie soluzioni in favore di una soluzione di questo tipo.

Basterà dunque operare semplici confronti e avviare una prova gratuita per toccare con mano quanto importante sia evolvere il concetto di azienda verso una soluzione come quella del Gestionale sul Web. 10 mila aziende italiane sono già a regime su questa medesima piattaforma, correndo verso quella trasformazione digitale che non è soltanto leva di competitività, ma è vero e proprio valore di mercato grazie ai maggiori risparmi ed alle maggiori opportunità garantiti.

Passare ad un gestionale cloud è dunque la giusta direzione da prendere? Basta poco per dare una risposta a questa domanda retorica: la scelta è giusta a prescindere, dopodiché saranno i valori propri di ogni singola azienda a trovare la strada migliore per potersi esprimere al meglio.

In collaborazione con Gestionalesulweb.it