Hostinger, che promo: il tuo sito web da 2,99 euro al mese con 3 mesi gratis

Hostinger lancia una nuova imperdibile promozione dedicata a chi vuole creare o trasferire il proprio sito web: piani hosting da 2,99 euro al mese (fino al 75% di sconto) e 3 mesi gratis inclusi. Un’opportunità perfetta per professionisti, e-commerce, startup o chiunque voglia portare online la propria attività. A rendere il tutto ancora più interessante ci pensa la garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni, che ti consente di iniziare senza alcun rischio.

Cosa include l’offerta Hostinger da 2,99 euro al mese

Hostinger propone tre piani principali, tutti con 3 mesi gratis e fino al 75% di sconto. Il piano Premium, ideale per siti personali, parte da 2,99 euro al mese con dominio gratuito e migrazione inclusa. Il piano Business, pensato per chi cerca maggiore potenza e funzioni avanzate, è disponibile a 3,99 euro al mese, mentre il Cloud Startup, perfetto per progetti che richiedono risorse elevate e performance ottimizzate, parte da 7,99 euro al mese. Tutti i piani offrono migrazione gratuita del sito, assistenza 24/7, SSL illimitati, backup automatici, e protezione DDoS con i server Cloudflare.

Hostinger non è solo hosting. Grazie al Website Builder con intelligenza artificiale, puoi creare un sito in pochi minuti, anche senza saper programmare. Puoi partire da un template o lasciare che l’AI crei una struttura su misura per te. In alternativa, puoi scegliere WordPress, con strumenti avanzati che semplificano la creazione di siti e-commerce, portfolio o siti aziendali. La dashboard intuitiva permette di monitorare tutto in modo semplice, dal traffico ai backup, mentre la rete globale di data center garantisce velocità ovunque tu sia.

Sicurezza, velocità e supporto sempre garantiti

Scegliendo Hostinger hai la certezza di un servizio sicuro e sempre attivo, con una garanzia di uptime del 99,9%. I tuoi dati sono protetti da backup automatici, autenticazione a due fattori e certificati SSL illimitati. Il supporto clienti è disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, in più di 10 lingue, con risposte rapide in meno di 2 minuti.

Con Hostinger puoi risparmiare fino al 75% sul tuo piano di hosting, ottenere 3 mesi gratis e ricevere anche un dominio gratuito. Un’occasione da non perdere per chi vuole portare online il proprio progetto, con il massimo della sicurezza e delle prestazioni, a partire da soli 2,99 euro al mese.