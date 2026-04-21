 Crea il tuo sito web in pochi minuti con IONOS a partire da 1€
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Crea il tuo sito web in pochi minuti con IONOS a partire da 1€

Con IONOS hai tutto il necessario e anche di più per realizzare il tuo sito web in pochi minuti a partire da solo 1€ al mese: affrettati.
Crea il tuo sito web in pochi minuti con IONOS a partire da 1€
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Con IONOS hai tutto il necessario e anche di più per realizzare il tuo sito web in pochi minuti a partire da solo 1€ al mese: affrettati.
IONOS

IONOS è la soluzione perfetta che include anche funzionalità di intelligenza artificiale per realizzare il tuo sito web in pochi minuti. Oggi ottieni tutto questo a un prezzo speciale. Approfittane subito! Ottieni IONOS a partire da 1 euro al mese! Si tratta di un’occasione imperdibile per dare forma a quello che da sempre hai sognato: il suo e-commerce di successo.

Crea il tuo e-commerce da 1€

Realizza il tuo negozio online in pochi click grazie alla funzionalità di intelligenza artificiale integrate. Affidati a soluzioni di marketing smart e zero costi di transazione. Ottieni supporto 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 grazie a un’assistenza in italiano che ti capisce e un consulente personale dedicato a te al tuo sito e-commerce. Pensa a quanto è semplice mettere in piedi il tuo progetto e realizza ciò che da sempre hai desiderato.

Con IONOS il tuo sito web è subito online in pochi step: lo generi con l’AI in pochi semplici passi o puoi selezionare tra centinaia di template già pronti. Attiva diversi metodi di pagamento facilmente integrabili, così il tuo negozio online sarà appetibile a tutti. La gestione degli vendite e delle spedizioni è facile perché hai una panoramica chiara dei prodotti e degli ordini grazie all’app mobile e alla dashboard intuitive.

Scegli il pacchetto IONOS perfetto per il tuo sito web

IONOS offre fino a 4 differenti pacchetti per il tuo sito web, in base alle tue esigenze e alle necessità dell’e-commerce. Dai un’occhiata alle soluzioni disponibili e scegli la più adatta a te a partire da 1 euro al mese!.

  • Plus a soli 1 euro al mese, anziché 32 euro! Si tratta del pacchetto più popolare, perfetto per creare un negozio online personalizzato a cui non manca niente.
Attiva IONOS Plus
  • Starter a soli 6 euro al mese, anziché 23 euro! Ideale per i principianti che vogliono creare un negozio online in poco tempo.
Attiva IONOS Starter
  • Pro a soli 32 euro al mese, anziché 65 euro! La scelta perfetta per creare un e-commerce con funzioni aggiuntive e strumenti SEO integrati.
Attiva IONOS Pro
  • Expert a soli 42 euro al mese, anziché 92 euro! La soluzione completa, creata per farti sfruttare tutto il potenziale dell’e-commerce.
Attiva IONOS Expert

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 21 apr 2026

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21 apr 2026
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