Sito web pronto in 5 minuti da soli 7€: promo FLASH Aruba Hosting

Una nuova occasione per chi vuole creare un sito web in modo semplice e conveniente. Con la promo Aruba Hosting puoi attivare i piani website builder SuperSite con uno sconto fino al 60%, grazie al codice PRIMAVERA26 valido fino al 29 aprile. I prezzi partono da 7,16 euro + IVA per il primo anno: ecco tutti i dettagli.

Aruba SuperSite: l’Intelligenza Artificiale che crea il sito al posto tuo

La nuova promozione primaverile Aruba Hosting riguarda tutti i piani web hosting e domini della piattaforma. In particolare, per SuperSite sono in promozione sia il piano Easy che Professional: il primo è pensato per chi si avvicina per la prima volta al mondo del web, mentre il secondo è più adatto a chi vuole creare un sito avanzato o un e-commerce.

Entrambi mettono a disposizione strumenti intuitivi e un editor semplice da utilizzare che ti permette di realizzare un sito web professionale senza competenze tecniche e con una gestione completamente autonoma. Non manca qualche funzionalità avanzata: i piani SuperSite Aruba integrano l’Intelligenza Artificiale per generare layout, contenuti e immagini.

L’AI permette di ridurre drasticamente i tempi di creazione e di ottenere risultati di qualità con pochi passaggi. Basta inserire alcune informazioni di base e il builder propone una struttura già pronta, personalizzabile in ogni dettaglio. Dalla scelta del design alla registrazione del dominio, tutto è pensato per semplificare il percorso dell’utente e garantire il lancio del nuovo sito web nel giro di brevissimo.

Per chi preferisce la “vecchia maniera”, ci sono tantissimi modelli disponibili, centinaia di template realizzati da designer professionisti tra cui scegliere. Il piano Professional offre inoltre funzionalità avanzate dedicate al business digitale. Tra queste troviamo strumenti per la vendita online, gestione collaborativa con più utenti e integrazioni pensate per migliorare l’esperienza del cliente.

Dal punto di vista tecnico, i siti creati con SuperSite sono ottimizzati per funzionare su tutti i dispositivi, inclusi smartphone e tablet. La promo flash Aruba Hosting è l’occasione per lanciare il tuo progetto online con un investimento minimo il primo anno: approfitta subito del 60% di scontox grazie al codice promo PRIMAVERA26, potrai così sottoscrivere uno dei piani SuperSite a partire da 7,16 euro per il primo anno. La promo è attiva fino al 29 aprile.