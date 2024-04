Hostinger, crea il tuo sito con prestazioni imbattibili a 2,99€/mese

Oggi parliamo di Hostinger: è la prima volta che lo senti nominare? Non preoccuparti perché abbiamo deciso di dedicare questo articolo a questo servizio che si contraddistingue per un ottimo rapporto qualità/prezzo. Quando si parla di hosting web, Hostinger spicca non passa inosservato perché è in grado di offrire una serie di caratteristiche che nessun altro offre. Oggi puoi approfittare delle sue soluzioni vantaggiose e competitive pagando solamente 2,99 euro al mese. Per premiare gli utenti come te Hostinger ti offre ben tre mesi gratuiti.

Il piano Premium può dunque essere acquistato a soli 2,99 euro al mese grazie ad una promozione limitata che sconta il prezzo iniziale del 75%: tra le funzionalità principali offerte da questo piano non possiamo non citarne alcune come SSL gratuito illimitato, traffico illimitato, email gratuite e dominio gratis. Non perdere altro tempo!

Hostinger: tutto il necessario per il tuo sito web

Avere a portata di mano tutto il necessario per poter creare un sito web non è semplice. Gli strumenti attualmente messi a disposizione sono tanti ma non tutti in grado di soddisfare le esigenze degli utenti che vogliono creare la propria pagina web. Hostinger invece offre dominio gratuito, migrazione gratuita del sito, assistenza clienti 24/7 e tanto altro a soli 2,99 euro al mese (grazie allo sconto del 75%) + 3 mesi gratis. Tra i vantaggi inclusi non mancano scansione vulnerabilità WordPress, controllo compatibilità WordPress e WordPress multisito.

Per poter scoprire tutte le caratteristiche offre dal piano Premium non ti resta che abbonarti e iniziare a creare il tuo sito web come hai sempre desiderato. Non dimenticare che se hai bisogno di aiuto con il tuo sito puoi ricevere assistenza tramite live chat o email e qualsiasi problema sarà risolto in meno di 3 minuti.